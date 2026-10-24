Anuncio importante: el ministro de Economía y Finanzas de Perú, Elmer Cuba, informó sobre la implementación de un bono excepcional de casi S/200, destinado a cerca de 800.000 jubilados de la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Este apoyo económico se entregará de manera única a partir de diciembre de 2026. Con ello, se busca afrontar el incremento de los precios de la canasta básica de consumo y los efectos del fenómeno del Niño. AQUÍ más información.

Es bueno mencionar que, hasta el momento, el Ejecutivo no ha proporcionado un cronograma oficial ni los requisitos necesarios para acceder a este beneficio monetario.

800.000 jubilados ONP recibirán bono de casi S/200 en diciembre: NO se ha confirmado fecha de depósito

En declaraciones con RPP, el líder del MEF confirmó recientemente que se implementará un pago único a los pensionistas, aclarando que esta medida no implicará un aumento permanente en las pensiones. "Hay un bono, por única vez, a los jubilados de la ONP que son 800 mil personas y eso será activado desde diciembre. La ayuda económica será de cerca de S/200", declaró.

Su respuesta forma parte de las estrategias económicas que el Ejecutivo está preparando para mitigar los posibles efectos del fenómeno El Niño y las crecientes presiones sobre el costo de vida. No obstante, aún se desconoce cómo se llevará a cabo la entrega del dinero a los beneficiarios.

Hasta el momento, se conoce el mes, el monto, pero no se ha especificado la fecha del depósito ni la modalidad de entrega del bono de la ONP para sus beneficiarios. Además, no se han proporcionado instrucciones claras sobre la necesidad de realizar trámites o presentar documentación adicional para acceder a este beneficio.

Estos son los bonos de la ONP que se pagan en diciembre, más los casi 200 soles adicionales

Es importante resaltar que, a principios del 2026, el Poder Ejecutivo aprobó un incremento en el tope máximo de las pensiones del Sistema Nacional de Pensiones (SNP), elevándolo a S/1.000. Asimismo, se realizó un reajuste de hasta S/100 para aquellos pensionistas que recibían menos, siendo un cambio favorable para más de 237.000 personas.

Es importante mencionar que los pensionistas que alcanzan los 80 años reciben automáticamente un 25% adicional sobre su pensión mensual. Hasta el momento, la pensión mínima en el SNP es de S/600, mientras que la máxima asciende a S/1.000. Bajo este contexto, en diciembre, los pensionistas podrán disfrutar de un aumento significativo en sus ingresos.