La Oficina de Normalización Previsional (ONP) ofrece la posibilidad de que quienes laboran por horas o de manera independiente, en actividades como limpieza, cocina, cuidado de personas o paseo de mascotas, puedan afiliarse de forma voluntaria al Sistema Nacional de Pensiones (SNP).

Esta iniciativa busca ampliar la cobertura del sistema en el Perú y brindar acceso a pensiones a un mayor número de trabajadores que no están en planillas. A continuación, los pasos y qué aportes debes realizar para recibir tu pensión de jubilación.

¿Cómo recibir una pensión de la ONP y seguro de salud con aportes desde S/160?

Los beneficios y las condiciones para ingresar al sistema de pensiones son fundamentales. Así se logra garantizar la seguridad económica de los afiliados:

El aporte mínimo requerido es de S/160 mensuales, lo que representa el 13% de la Remuneración Mínima Vital vigente, que actualmente es de S/1.230.

Puedes recibir pensión de la ONP y seguro de salud con aportes desde S/160.

Para acceder a una pensión de jubilación y a un seguro de salud de por vida, es necesario haber realizado un mínimo de 10 años de aportes. Además, en caso de sufrir un accidente o enfermedad que impida trabajar, se puede solicitar una pensión, siempre que se cuente con al menos 12 meses de aportes en los últimos tres años.

Cabe resaltar que estos requisitos son clave para asegurar una protección adecuada en la etapa de jubilación y ante eventualidades que afecten la capacidad laboral.

¿Cómo afiliarse por internet a la ONP?

El proceso de afiliación a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) se puede llevar a cabo de manera digital, utilizando un celular o computadora:

Primero, accede a la plataforma oficial onpvirtual.pe .

Una vez dentro, localiza la opción 'Mi primer aporte'.

Luego, selecciona 'Quiero afiliarme voluntariamente' y sigue las instrucciones que se te proporcionan para completar el trámite.

¿Cuánto pagar y dónde?

Como se mencionó líneas arriba, el aporte mínimo actual se establece en S/160, lo que representa el 13% de la Remuneración Mínima Vital vigente, fijada en S/1.230. Para facilitar el proceso de pago, la ONP ofrece diversos canales digitales disponibles las 24 horas, incluyendo la billetera electrónica de Interbank Negocios y la plataforma de operaciones en línea de la Sunat, que no requiere clave SOL.

Asimismo, los afiliados pueden realizar sus pagos de manera presencial en los agentes de Interbank utilizando el código de servicio 0600203 y su DNI. También es posible efectuar el pago en las ventanillas del Banco de la Nación, donde se debe indicar el número de documento de identidad, el mes y el monto correspondiente.

La ONP permite fraccionar el aporte, lo que significa que los afiliados pueden completar su pago sin incurrir en recargos por mora. En caso de no poder hacer el aporte, los afiliados tienen la opción de retomarlo, asegurando que los aportes acumulados no se pierden.