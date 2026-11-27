- Hoy:
- Partidos de hoy
- Lista de Perú vs Panamá
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Copa Libertadores
- Liga Peruana de Vóley
Alianza Lima incorporó a ex Málaga y estará en la final de la Liga 1: “Enfocado”
El cuadro íntimo confirmó la incorporación de una figura con pasado en LaLiga para los encuentros definitorios por el título nacional.
Alianza Lima está enfocado en llegar de la mejor forma posible a la gran final de la Liga 1 2026. Los blanquiazules aprovecharán los días libres que tienen para entrenar con miras a la definición del título nacional contra el ganador de la semifinal entre Universitario y Sport Huancayo. En ese contexto, una buena noticia alegró a todos en Matute tras confirmarse la incorporación de un ex Málaga de cara a los encuentros definitorios.
PUEDES VER: Wilder Cartagena sobre interés de Alianza Lima para 2027: "Tengo el sueño de salir campeón"
Alianza Lima incorporó a ex Málaga y estará en la final de la Liga 1
Según información del periodista Gerson Cuba, Pablo Guede, técnico íntimo con pasado en Málaga de España en 2022, volvió a dirigir los entrenamientos del primer equipo tras ser sometido a una intervención quirúrgica producto de una apendicitis aguda. El estratega argentino se reincorporó a los trabajos del club y estará presente en la gran final del torneo local pese a que viene recuperándose de una operación.
“El profesor Pablo Guede volvió hoy a dirigir los entrenamientos del plantel principal de Alianza Lima, luego de haberse sometido a una operación la semana pasada. Su regreso refleja el compromiso que mantiene con el equipo y su determinación de continuar al frente del grupo, enfocado en la preparación para la gran final del torneo”, publicó en su cuenta de X.
Pablo Guede volvió a dirigir los entrenamientos de Alianza Lima tras ser operado
Pablo Guede fue operado por apendicitis
Como se recuerda, a través de un comunicado, Alianza Lima informó el pasado 24 de noviembre que Pablo Guede fue trasladado a una clínica para ser operado por un cuadro de apendicitis aguda luego del partido ante FC Cajamarca que se llevó a cabo tres días antes. El club informó que la intervención se realizó con total éxito y su regreso a los entrenamientos estaba previsto para los días posteriores.
Tras superar satisfactoriamente la intervención quirúrgica, Pablo Guede volvió a tomar las riendas de Alianza Lima en un momento clave de la temporada. El entrenador argentino apunta a llegar en plenitud a los partidos decisivos, donde los íntimos buscarán conquistar el campeonato nacional.
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.
PRECIOS/ 19.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
PRECIOS/ 21.90