Alianza Lima está enfocado en llegar de la mejor forma posible a la gran final de la Liga 1 2026. Los blanquiazules aprovecharán los días libres que tienen para entrenar con miras a la definición del título nacional contra el ganador de la semifinal entre Universitario y Sport Huancayo. En ese contexto, una buena noticia alegró a todos en Matute tras confirmarse la incorporación de un ex Málaga de cara a los encuentros definitorios.

Alianza Lima incorporó a ex Málaga y estará en la final de la Liga 1

Según información del periodista Gerson Cuba, Pablo Guede, técnico íntimo con pasado en Málaga de España en 2022, volvió a dirigir los entrenamientos del primer equipo tras ser sometido a una intervención quirúrgica producto de una apendicitis aguda. El estratega argentino se reincorporó a los trabajos del club y estará presente en la gran final del torneo local pese a que viene recuperándose de una operación.

“ El profesor Pablo Guede volvió hoy a dirigir los entrenamientos del plantel principal de Alianza Lima, luego de haberse sometido a una operación la semana pasada . Su regreso refleja el compromiso que mantiene con el equipo y su determinación de continuar al frente del grupo, enfocado en la preparación para la gran final del torneo”, publicó en su cuenta de X.

Pablo Guede volvió a dirigir los entrenamientos de Alianza Lima tras ser operado

Pablo Guede fue operado por apendicitis

Como se recuerda, a través de un comunicado, Alianza Lima informó el pasado 24 de noviembre que Pablo Guede fue trasladado a una clínica para ser operado por un cuadro de apendicitis aguda luego del partido ante FC Cajamarca que se llevó a cabo tres días antes. El club informó que la intervención se realizó con total éxito y su regreso a los entrenamientos estaba previsto para los días posteriores.

Tras superar satisfactoriamente la intervención quirúrgica, Pablo Guede volvió a tomar las riendas de Alianza Lima en un momento clave de la temporada. El entrenador argentino apunta a llegar en plenitud a los partidos decisivos, donde los íntimos buscarán conquistar el campeonato nacional.