Recientemente se hizo 100% oficial la salida de Martín Távara de Sporting Cristal. El mediocampista de 27 años dio la hora y se marchó del cuadro celeste previo a que comience la Liga 1 2027. Sin embargo, algo que sorprendió a muchos fue que el elenco del Rímac mencionara a Matute, lugar donde se encuentra el Estadio Alejandro Villanueva de Alianza Lima, durante su mensaje de despedida.

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Resulta que el Petro de Luanda, uno de los clubes más importantes de Angola, país situado en África, le dio la bienvenida al mediocampista peruano en sus redes sociales. Tras ello, los de la Florida decidieron dejarle un emotivo video al futbolista formado en sus divisiones menores. Junto a él, un video con sus mejores jugadas.

"Hola, Martín. Me enteré que te vas de Cristal y, antes de que te vayas, quería darte las gracias por esos buenos momentos. Como el título del 2020, el zurdazo a Palmeiras, qué golazo, y tus tres goles en Matute, cómo los gritamos, esa fue tu noche. Gracias por esas alegrías. Como todos los seres humanos tuviste caídas y te supiste levantar. Como hincha, me quedo con las alegrías que nos diste vistiendo la celeste. Que te vaya muy bien en todo lo que venga. Un abrazo", indicó.

De esta forma, Sporting Cristal se despidió de Martín Távara y le deseó lo mejor en sus futuros proyectos. Es válido precisar que, pese al mensaje de la institución deportiva, los hinchas se han quedado sumamente disgustados con el mediocampista nacional debido a que aseguran se fue del club sin dejarle un solo centavo, ya que su contrato termina en diciembre de este año.

Carrera de Martín Távara

Martín Távara se formó en Sporting Cristal y en el 2017 pasó a las filas de UTC. Luego en 2018 llegó a Rosario FC y a finales de ese año volvió a tienda celeste, donde permaneció a lo largo de ocho temporadas.