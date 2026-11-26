Martín Távara vivía un momento de incertidumbre luego de que se rumoreaba sobre a qué club ficharía tras anunciar su salida de Sporting Cristal, sin embargo, el club más ganador de Angola lo presentó de forma oficial como su flamante fichaje de cara a la temporada 2027: estamos hablando del Petróleos de Luanda.

Martín Távara fue presentado como nuevo futbolista de club de Angola

Petro de Luanda, de Angola, anunció oficialmente en sus redes sociales la incorporación de Távara como nuevo fichaje para 2027. Además, difundió un video en el que el volante peruano dirige un mensaje a los seguidores del club africano.

Petro de Luanda presentó a Martín Távara como su nuevo futbolista

"Hola nación tricolor, estoy muy feliz de pertenecer a la familia Petro. Daré todo por el club y ganaremos las competiciones nacionales y por la Liga de Campeones de África", fueron las primeras palabras del volante para los hinchas del equipo angoleño.

Video: Petro de Luanda

De este modo, Martín Távara queda oficializado como nuevo futbolista de Petróleos de Luanda, con lo que se descarta por completo el interés de LDU de Ecuador y la presunta negociación con Pachuca de México.

¿Cuánto tiempo firmó Martín Távara con Petro de Luanda?

El periodista Michael Xavier, de L1MAX, informó que Távara llegó a un acuerdo por tres temporadas con el Petro de Luanda, de Angola, por lo que su vínculo contractual concluirá en 2029.

¿Cuánto dinero le deja Martín Távara a Sporting Cristal tras fichar por Petróleos de Luanda?

El comunicador Percy Ramos, de L1MAX, informó que la salida de Martín Távara de Sporting Cristal dejará al club un total de 400 mil dólares, ya que el volante había firmado su renovación con el equipo bajopontino, aunque finalmente la institución africana terminó contratándolo.