¡Oficial! Sporting Cristal anunció salida de Martín Távara: "Gracias por todos los golazos"
Sporting Cristal oficializa la salida de Martín Távara y le dedicó un emotivo video. El volante jugará en el extranjero a partir de la temporada 2027.
Fin de una etapa en el Rímac. Sporting Cristal oficializó la salida de Martín Távara de cara a la próxima temporada, luego de que el conjunto 'Celeste' culminara su participación en la Liga 1 2026 sin poder clasificar a los playoffs por el título nacional. A través de un sentido mensaje en sus canales oficiales, la institución bajopontina despidió al mediocampista peruano tras varios años defendiendo la camiseta 'Rimense'.
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Mediante una publicación en su cuenta oficial de X (antes Twitter), el club compartió una imagen del volante celebrando junto a sus compañeros acompañada de un breve pero emotivo texto de agradecimiento: "¡Martín, gracias por todos esos golazos que nunca olvidaremos! ¡Toda la fuerza en tu nuevo destino!", escribió la entidad bajopontina.
Video: Sporting Cristal Oficial.
Con esta desvinculación, Martín Távara cierra un extenso ciclo en Sporting Cristal que inició con su debut profesional en 2016. En total, el mediocampista acumuló 11 temporadas perteneciendo al elenco 'Cervecero', ocho de ellas de manera consecutiva tras sus jugar también por UTC de Cajamarca y Sport Rosario.
Durante toda su trayectoria con la divisa 'Celeste', el futbolista de 27 años registró números destacados en el mediocampo. Távara disputó un total de 299 encuentros oficiales, en los cuales logró anotar 40 goles —muchos de ellos de tiro libre y larga distancia— y repartir 35 asistencias.
Respecto a su futuro profesional fuera de La Florida, el volante ya despierta interés en el mercado internacional para continuar su carrera en el extranjero. En las últimas semanas han sonado dos alternativas concretas como posibles destinos: el Atlético Petróleos de Luanda ('Petro de Luanda') de Angola y Liga Deportiva Universitaria ('LDU') de Quito de Ecuador.
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