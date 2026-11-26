Sporting Cristal cerró su participación en la Liga 1 2026 quedando fuera de los playoffs por el título nacional. Ahora, los celestes buscan un papel mucho más protagónico de cara a la próxima temporada y por ello la directiva ya planifica la conformación del plantel. En ese sentido, en las últimas horas se reveló que los rimenses tienen en la mira a un joven futbolista que destaca en el fútbol chileno.

Goleador chileno se perfila como nuevo fichaje de Sporting Cristal

Según informó la cuenta de Instagram Futchile, dedicada a la cobertura y seguimiento de jugadores chilenos en el extranjero, Felipe Chamorro, volante ofensivo de 25 años, estaría en la mira del conjunto cervecero para el próximo año. El joven futbolista viene cumpliendo una destacada actuación en su actual club, Deportivo La Serena, lo cual habría despertado el interés de los celestes.

" El volante chileno Felipe Chamorro, actualmente en Deportes La Serena, estaría en la órbita de Sporting Cristal, uno de los clubes más importantes del fútbol peruano . El conjunto celeste tendría en carpeta al mediocampista nacional de cara a la temporada 2027, buscando reforzar su plantel para los próximos desafíos", publicó Futchile.

Cristal tendría en la mira a Felipe Chamorro, volante chileno de Deportes La Serena

Asimismo, el citado medio precisó que, por ahora, se trata de un interés y aún no existe una oferta formal ni negociaciones entre las partes involucradas; no obstante, de concretarse el traspaso, sería la primera experiencia de Chamorro jugando fuera de su país.

¿Cómo le va a Felipe Chamorro en Deportes La Serena?

Vale precisar que Felipe Chamorro, formado en Palestino, lleva la temporada más goleadora de su carrera. Hasta el momento, el futbolista chileno lleva 10 goles con los 'Papayeros' en todas las competiciones (siete en la Liga de Primera, uno en la Copa Chile y dos en la Copa de la Liga).

De esta manera, Sporting Cristal tendría en carpeta a Felipe Chamorro como una de sus alternativas para reforzar el plantel de cara al 2027. Sin embargo, por ahora no existen negociaciones formales, por lo que habrá que esperar para conocer si el interés celeste se concreta en una incorporación.