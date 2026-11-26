Temblor en Perú HOY, jueves 26 de noviembre, EN VIVO: epicentro del último sismo, según el IGP
Entérate del último sismo registrado en Perú, conoce dónde ocurrió, cuál fue su magnitud y a qué hora se produjo, según el reporte del IGP.
Cada sacudida nos recuerda la importancia de estar preparados. Ya sea que te haya despertado un leve remezón o quieras verificar si se registró actividad sísmica cerca de tu ciudad, en esta cobertura EN VIVO reunimos los boletines oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP) correspondientes a este jueves 26 de noviembre de 2026. Sigue nuestra actualización para conocer, en tiempo real, la ubicación del epicentro del último sismo, su intensidad percibida y las alertas preventivas emitidas por Defensa Civil en todo el territorio peruano.
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