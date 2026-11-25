El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) continúa acercando sus servicios a la población mediante campañas gratuitas de DNI en diferentes distritos de Lima. Estas jornadas representan una oportunidad para que niños, jóvenes, adultos y otros ciudadanos puedan acceder a trámites de identificación sin costo, de acuerdo con los servicios disponibles en cada punto de atención.

Las actividades se desarrollarán hasta el domingo 29 de noviembre en diversos locales habilitados de la capital. Si deseas aprovechar esta iniciativa, revisa el cronograma de Reniec para conocer las fechas, direcciones y horarios de atención de cada campaña y ubicar el punto más cercano a tu distrito.

DNI gratis en Carabayllo

Este jueves 26 de noviembre, los vecinos podrán acceder a una campaña gratuita de trámites de DNI en el Estadio Ricardo Palma, ubicado en la av. San Martín 350, urbanización Santa Isabel, distrito de Carabayllo. La atención se realizará en el horario de 9:30 a. m. a 1:00 p. m.

Campaña de DNI gratis en Comas

Este viernes 27 de noviembre se realizará una campaña gratuita de trámites de DNI en el frontis de la Municipalidad de Comas, ubicado en la cuadra 4 de la avenida Libertad, en el cruce de las avenidas España y Túpac Amaru. La atención será de 9:30 a. m. a 1:00 p. m.

DNI gratis en Independencia

¡Vecinos de Independencia podrán tramitar su DNI gratis! Este miércoles 25 de noviembre se llevará a cabo una campaña gratuita de identificación en la DEMUNA de Independencia, ubicada en la avenida Túpac Amaru, km 4.5. Los ciudadanos podrán acercarse para recibir atención desde las 9:30 a. m. hasta la 1:00 p. m. y aprovechar esta oportunidad para realizar sus trámites de DNI sin costo.

DNI GRATIS en Lima: Reniec confirma campañas en varios distritos hasta el 29 de noviembre.

Campaña de DNI en Puente Piedra

Este viernes 27 de noviembre, los vecinos podrán realizar sus trámites de identificación sin costo en la Agencia Municipal Micaela Bastidas, ubicada en la avenida Buenos Aires, Mz. ELT. 4. La jornada contará con atención al público desde las 9:30 a. m. hasta la 1:00 p. m.

DNI electrónico en San Juan de Lurigancho

Los vecinos de San Juan de Lurigancho tendrán una oportunidad para realizar sus trámites de DNI sin pagar. La campaña se desarrollará este jueves 26 de noviembre en la Subgerencia de Programas Sociales, situada en la avenida El Bosque s/n. El módulo atenderá desde las 9:30 a. m. hasta la 1:00 p. m.

Campaña de DNI en Villa El Salvador

Villa El Salvador también tendrá una jornada de identificación gratuita. Este viernes 27 de noviembre de 2026, los ciudadanos podrán acercarse a la Villa del Adulto Mayor, ubicada en el cruce de la avenida Bolívar con la avenida Central, para acceder a la campaña de DNI gratis. La atención estará disponible desde las 9:30 a. m. hasta la 1:00 p. m. Aprovecha esta iniciativa y realiza tu trámite dentro del horario establecido.

Reniec confirma campaña de DNI hasta el 29 de noviembre

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que continuará realizando campañas gratuitas de DNI en distintos puntos de Lima hasta el domingo 29 de noviembre. Estas jornadas buscan facilitar el acceso a los trámites de identificación para la ciudadanía. Conoce qué distritos participarán, cuáles serán los locales de atención y los horarios para aprovechar esta iniciativa.