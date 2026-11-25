Alec Deneumostier es uno de los nombres que empieza a llamar la atención en el mercado de fichajes de la Liga 1 2027. FBC Melgar confirmó oficialmente la salida del defensor peruano, quien después de varias temporadas en Arequipa decidió ponerle fin a su etapa en el conjunto rojinegro. La noticia genera expectativa sobre cuál será su próximo destino, considerando que anteriormente estuvo en el radar de Sporting Cristal.

La institución arequipeña anunció su partida mediante sus redes sociales con un emotivo mensaje: "Gracias por todos estos años defendiendo nuestra querida Rojinegra, por cada experiencia compartida con Arequipa y por llevar siempre nuestros colores con orgullo. ¡Muchos éxitos, vikingo!". De esta manera, el Dominó confirmó el final de una etapa que comenzó en 2018, cuando el futbolista tenía apenas 18 años.

Alec Deneumostier no va más en FBC Melgar.

El propio Deneumostier ya se había despedido de Melgar a través de sus redes sociales, donde publicó un extenso mensaje de agradecimiento a la institución, sus compañeros y los hinchas. "Algunos se convirtieron en amigos y otros en familia, me abrieron las puertas y me hicieron sentir un arequipeño más", expresó el zaguero, quien también recordó que Arequipa le permitió cumplir su sueño de convertirse en futbolista profesional.

Alec Deneumostier despertó el interés de Sporting Cristal

Uno de los antecedentes que vuelve a poner su nombre en el mercado es el interés que despertó en Sporting Cristal. En julio de 2025, el periodista Giancarlo Granda reveló que el conjunto celeste había consultado por el defensor para evaluar su posible incorporación. No obstante, la operación no prosperó y el futbolista continuó en Melgar, institución con la que tenía contrato. Ahora, con su salida confirmada, Deneumostier tendrá libertad para evaluar las propuestas que aparezcan.

Además, el propio futbolista reconoció que busca nuevos desafíos para continuar creciendo profesionalmente. "Un ciclo ya se cumplió, cambiar aires para llegar a otro nivel desde mi lado", manifestó en declaraciones a Ovación. También reconoció que le gustaría jugar en el extranjero y que tiene alternativas para analizar. Por ahora, no existe confirmación sobre el equipo que defenderá en 2027.

Deneumostier dejó buenos recuerdos en FBC Melgar.

¿Cuáles son los números de Alec Deneumostier en 2026?

La temporada 2026 no fue la de mayor continuidad para el defensor peruano. De acuerdo con los registros de Transfermarkt, disputó 18 partidos oficiales con Melgar y tuvo una anotación.

¿En qué clubes ha jugado Alec Deneumostier?

A lo largo de su carrera profesional, el defensor ha vestido las camisetas de dos instituciones: