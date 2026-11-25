Alianza Lima se mueve en el mercado de fichajes con el objetivo de armar un plantel competitivo y conquistar el título de la Liga 1 2027. Por ello, los blanquiazules ya tienen en carpeta algunos nombres para reforzar puestos clave. Uno de los jugadores que interesa al club íntimo acaba de quedar como agente libre, luego de que se anunciara su salida de su actual equipo.

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Futbolista pretendido por Alianza Lima para 2027 sorprende tras liberarse de su club

Uno de los nombres más reconocidos del fútbol peruano es Carlos Cáceda, quien militaba en las filas de FBC Melgar y tuvo un importante paso por la selección peruana. El golero no gozó de la continuidad esperada durante esta temporada y ahora se confirmó su salida del cuadro arequipeño.

El ‘Dominó’ publicó en sus canales oficiales un mensaje de agradecimiento al portero nacional por su estadía de ocho años en el club. Asimismo, destacó el profesionalismo y compromiso que siempre lo caracterizaron.

Carlos Cáceda dejó Melgar y quedó como agente libre

“ Gracias por tu profesionalismo y compromiso al defender nuestro arco y este glorioso escudo durante ocho temporadas al pie del Misti. ¡Mucho éxito en lo que venga, Chani! ”, fue el mensaje que dejó el club en sus redes sociales.

Del mismo modo, Melgar expresó sus mejores deseos para el futuro de Cáceda, quien, tras este anuncio, quedó como agente libre y tendrá la opción de firmar por cualquier equipo que desee. Precisamente, esta noticia se conoce en medio de los rumores que lo vinculan con Alianza Lima.

Alianza Lima tiene en carpeta a Carlos Cáceda para 2027

El nombre del exportero de Universitario de Deportes ha sido vinculado con Alianza Lima a lo largo del año, luego de la salida de Guillermo Viscarra a mitad de temporada y los errores que mostró Alejandro Duarte.

Asimismo, el periodista Rudy Estremadoyro confirmó en su cuenta de ‘X’ que la escuadra victoriana presentó una oferta por Carlos Cáceda para incorporarlo de cara al Torneo Clausura, aunque las negociaciones terminaron frenándose debido al alto salario que percibía. Sin embargo, recalcó que, tras quedar en libertad, el escenario puede cambiar.