Pablo Guede fue sometido a una intervención quirúrgica por apendicitis, lo que generó una profunda preocupación entre los hinchas de Alianza Lima. Pese a que se confirmó que la operación salió exitosa, el entrenador todavía no podrá incorporarse a los entrenamientos del plantel blanquiazul debido a que necesita descanso. Por ello, el club anunció quién se hará cargo del equipo de cara a la final de la Liga 1 2026.

La duda más grande que tenían los aficionados de Matute era sobre si el DT podrá estar presente en la definición del título nacional, donde enfrentará a Universitario de Deportes o Sport Huancayo. En ese sentido, los íntimos aseguraron en sus redes sociales que dentro de poco se podrá incorporar al plantel principal, generando así una profunda sensación de paz en sus millones de seguidores alrededor del mundo.

"La operación se realizó con total éxito y el entrenador se encuentra estable, evolucionando favorablemente bajo la supervisión constante del cuerpo médico de la clínica y de nuestra institución. De acuerdo con las indicaciones médicas, el profesor iniciará de inmediato su proceso de recuperación y se reincorporará a los entrenamientos del primer equipo en los próximos días", indicó. Sin embargo, durante esta etapa, habrá quien se quede al mando de Alianza Lima y sus trabajos en campo.

Alianza Lima reveló quién suplantará a Pablo Guede

" Durante su ausencia, las sesiones de trabajo están a cargo de su comando técnico, manteniendo sin alteraciones la planificación establecida. El equipo está totalmente unido y comprometido con conseguir el objetivo principal que se trazó a inicios de año ", señaló el cuadro blanquiazul. De esta forma, sus asistentes serán quienes estén a cargo de los entrenamientos para la final de la Liga 1 2026.

Pablo Guede fue operado de emergencia.

Recordemos que el cuerpo técnico de Alianza Lima está conformado por Emiliano Papa (asistente técnico), Brayan Angulo (asistente técnico), Franco Barraza (preparador físico) y Salomón Libman (preparador de arqueros). Ellos serán los encargados de dirigir los trabajos del plantel principal en los siguientes días.