Franco Zanelatto tuvo su mejor momento en Alianza Lima y es en este club que lo recuerdan muchos hinchas nacionales. El oriundo de Paraguay, pero nacionalizado peruano, recibió una fuerte noticia por parte de un club campeón de la Liga 1, todo a poco de que termine oficialmente la temporada.

Como sabemos, para la mayoría de elencos del balompié incaico ya culminó la campaña, ya que las únicas instituciones deportivas que siguen en competencia son Alianza Lima, Universitario y Sport Huancayo. Así, FBC Melgar ya comenzó a planificar lo que será el año 2027.

Por ello, mediante un mensaje en su cuenta oficial de ‘X’, el club de Arequipa anunció la salida de tres futbolistas de su plantel principal, entre ellos Franco Zanelatto. “ Gracias por toda su entrega y compromiso con la Rojinegra, les deseamos muchos éxitos en los próximos desafíos de su carrera ”, indicó el ‘Dominó’.

Melgar anunció tres salidas de su plantel principal.

Acompañando al delantero con paso por la selección peruana están Jesús Alcántar y Marcos Portillo, quienes de esta forma no continuarán en Melgar para la Liga 1 y Copa Libertadores del 2027. Ahora Zanelatto deberá analizar dónde continuar con su carrera como futbolista profesional.

Carrera de Franco Zanelatto

A sus 26 años, ha estado en estos clubes: