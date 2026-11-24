La Liga 1 va llegando a su final y tras la última fecha del Torneo Clausura, el cual se terminó llevando Sport Huancayo, ahora solo restan los playoffs del fútbol peruano. En ese sentido, la Conmebol sorprendió a todo el Perú al dejarle un emotivo mensaje a Juan Pablo II, club que quedó a mitad de la tabla de posiciones acumulada.

El cuadro de Chongoyape culminó la temporada en el decimosegundo lugar de la clasificación anual, por lo que terminó fuera de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, aunque tampoco sufrió mucho con el tema del descenso. Ahora, se preparará para lo que será la campaña del 2027.

Conmebol felicitó a Juan Pablo II

Previo a ello, la Conmebol lo saludó por su aniversario, ya que hoy cumplió 11 años de vida institucional. Juan Pablo II fue fundado un 24 de noviembre del 2015 y en poco tiempo logró ascender a la máxima categoría del balompié peruano, por lo que llamó mucho la atención de los hinchas nacionales.

“ ¡Felicidades, Asociación Club Deportivo Juan Pablo II College! ”, indicó la entidad de fútbol más importante de Sudamérica en sus redes sociales. Recordemos que este club está vinculado con Agustín Lozano, por lo que en muchas ocasiones los aficionados creen que los 'papales' se ven favorecidos, aunque tampoco es que hayan obtenido resultados fenomenales.

Juan Pablo II y el saludo de la Conmebol.

Vale precisar que este 2026 fue la segunda temporada del conjunto de Chongoyape en la Primera División del Perú, por lo que el próximo año buscará sin duda alguna una mejora que le permita clasificar por primera vez en su historia a una competición internacional.