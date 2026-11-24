La selección peruana recibió una importante noticia respecto a uno de sus próximos desafíos oficiales: la Copa América. La Conmebol reveló mediante un comunicado en sus redes sociales en qué país se llevará a cabo la edición del 2028. Esta contará con equipos tanto de Sudamérica como Concacaf.

De acuerdo con la misma entidad de fútbol sudamericano, el torneo de selecciones más antiguo del mundo volverá a jugarse en Estados Unidos. El gigante norteamericano, luego de haber albergado el Mundial 2026, hospedará este apasionante certamen donde la Bicolor buscará hacer historia.

Asimismo, el periodista César Luis Merlo reveló que la Copa América del 2028 contará con las 10 naciones de Conmebol más 6 invitadas de la Concacaf. Dentro de esas escuadras, probablemente, estarán Estados Unidos, México y Canadá, quienes vienen de disputar la Copa del Mundo de la FIFA.

La Copa América ya tiene sede.

¿Cuándo se jugará la Copa América 2028?

El torneo, donde participará la selección peruana de Mano Menezes, iniciará el 9 de junio del 2028 y terminará el 9 de julio del mismo año. Es decir, durará exactamente un mes, incluyendo la final y el partido por el tercer puesto. Recordemos que en la última edición la Bicolor se fue en fase de grupos.

Vale precisar que el actual campeón de la Copa América es Argentina, quien sumó una nueva estrella luego de vencer en tiempo extra a su similar de Colombia en el 2024 con un solitario gol de Lautaro Martínez.