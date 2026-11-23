La selección peruana podría tener una nueva alternativa en su plantel de cara a los próximos desafíos internacionales. En medio del inicio del proceso de Mano Menezes, se conoció que un futbolista uruguayo estará habilitado para defender los colores de la 'Bicolor' al estar nacionalizado peruano: estamos hablando de Santiago Arias.

Futbolista uruguayo suena fuerte para ser convocado a la selección peruana por Mano Menezes

Gustavo Peralta utilizó su programa 'Hablemos de Max' de L1MAX para revelar que Arias, futbolista de origen uruguayo, está próximo a cumplir con los requisitos necesarios para representar al combinado nacional. Además, indicaron que su situación ya es conocida en Videna y que el entrenador brasileño tendría referencias sobre sus condiciones futbolísticas.

Santiago Arias se perfila para ser convocado a la selección peruana por Mano Menezes

Incluso, según lo comentado en el espacio deportivo, Mano Menezes habría mostrado interés en conocer más sobre el volante y no descartaría tenerlo en consideración para una futura convocatoria de la selección peruana.

"Hay que contar que a partir del 10 de diciembre, Santiago Arias ya es elegible para la Selección Peruana, con lo que suma un punto más a su favor. A mí me dijeron que a Mano Menezes no le parece una locura tenerlo en algún momento convocado. Es un buen jugador; hace poco tuvo la intención, preguntó por él y le dijeron que recién desde el 10 de diciembre. Tal vez me equivoco, pero es una información que me llegó de su entorno", señaló el comunicador en el programa.

¿Cómo le va a Santiago Arias en el Perú?

Santiago Arias arribó al Perú en 2022 para incorporarse a Alianza Atlético, procedente de Boston River, donde había mostrado un notable nivel. Ese buen rendimiento le permitió seguir avanzando en su carrera y luego firmó por Cienciano para la temporada 2025. Aunque su vínculo con el club cusqueño vence en 2026, distintos medios confirmaron que el volante se convertirá en nuevo jugador de Sporting Cristal con miras a la Liga 1 2027, en un movimiento que representa un nuevo salto en su trayectoria.