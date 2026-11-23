Alianza Lima trabaja en la planificación de su plantel para la temporada 2027 y un nuevo nombre comienza a tomar fuerza en el mercado de fichajes. Se trata de Edgar Lastre, delantero ecuatoriano que tuvo una destacada campaña con CD Moquegua en la Liga 1 2026 y que ahora está cerca de dar el salto a uno de los clubes más importantes del fútbol peruano. Según informó el portal ecuatoriano Mr. Off, el atacante se encuentra en negociaciones con la institución blanquiazul.

Alianza Lima negocia con Edgar Lastre para la temporada 2027

De acuerdo con la información difundida por el citado medio, Alianza Lima presentó una propuesta contractual por dos temporadas para conseguir los servicios del futbolista de 27 años. Además, desde La Victoria consideran que Lastre cuenta con características similares a las de Eryc Castillo, principalmente por su velocidad, capacidad de desequilibrio y presencia en el frente ofensivo. De esta manera, el ecuatoriano aparece como una alternativa para fortalecer el ataque íntimo de cara al próximo campeonato.

"El club peruano le ofrece dos años de contrato y ve en el ecuatoriano cualidades similares a las de Eryc Castillo", informó Mr. Off sobre las negociaciones entre Alianza Lima y Edgar Lastre. El interés por el atacante se explica por su rendimiento individual durante su primera experiencia en el fútbol peruano, donde consiguió convertirse en una de las principales figuras de CD Moquegua. No obstante, hasta el momento, el posible fichaje todavía no cuenta con una confirmación oficial por parte del cuadro victoriano.

Edgar Lastre cerca de llegar a Alianza Lima.

Los números de Edgar Lastre con CD Moquegua en 2026

El extremo ecuatoriano cerró una temporada destacada con la camiseta de CD Moquegua. Durante el 2026, Lastre disputó 35 partidos en todas las competiciones, registrando un total de 9 goles y 5 asistencias. Sus números reflejan su aporte ofensivo en el equipo moqueguano, donde consiguió destacar pese a las dificultades que atravesó el club durante buena parte del campeonato para mantenerse en la máxima categoría.

La posible incorporación de Edgar Lastre representaría una jugada arriesgada de Alianza Lima por un futbolista que ya conoce el fútbol peruano y que podría aportar desequilibrio en los últimos metros. Su pasado en Emelec y su reciente rendimiento con CD Moquegua respaldan su candidatura para llegar a Matute. Ahora, las negociaciones deberán avanzar para determinar si el atacante ecuatoriano se convierte en uno de los primeros refuerzos del equipo blanquiazul para afrontar la Liga 1 2027. Vale indicar que actualmente el jugador registra un valor de mercado de 325 mil euros, según reporte del portal Transfermarkt.