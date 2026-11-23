Momento de un partidazo en el fútbol europeo. Manchester City recibirá a Napoli por la quinta fecha de la fase liga de la UEFA Champions League. Luego de un parón de actividades por fecha FIFA, el torneo más importante de Europa a nivel de clubes vuelve con importantes compromisos. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios y canales de transmisión para ver EN VIVO ONLINE este emocionante duelo.

¿Cuándo y dónde juega Manchester City vs Napoli por UEFA Champions League?

El partido entre Manchester City vs Napoli, por la fecha cinco de la fase liga de la UEFA Champions League, está programado para el martes 24 de noviembre en el Etihad Stadium ubicado en la ciudad de Manchester, Inglaterra. Dicho recinto tiene una capacidad para albergar a más de 60 mil espectadores.

¿A qué hora juega Manchester City vs Napoli por UEFA Champions League?

El encuentro entre ingleses e italianos está pactado para las 3.00 p. m. (hora peruana) y 8.00 p. m. (hora inglesa). A continuación, revisa los horarios confirmados en los diferentes países del mundo:

Perú, Colombia y Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.

Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina: 5.00 p. m.

México y Centroamérica: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington DC): 3.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Manchester City recibe a Napoli por la fecha 5 de la UEFA Champions League

¿Dónde ver EN VIVO Manchester City vs Napoli?

La transmisión EN VIVO del partido entre Manchester City y Napoli irá por la señal de ESPN y Disney+ Premium para todo el territorio sudamericano a excepción de Brasil. En dicho país, la cobertura del encuentro estará a cargo de Space.

Manchester City vs Napoli: previa del partido

Manchester City llega a esta quinta jornada de Champions League en zona de clasificación. Los ‘citizens’ marchan en el séptimo lugar de la tabla general con 9 puntos producto de tres victorias y una sola derrota, la cual se produjo a manos de PSG por 4-2.

Por su parte, Napoli llega con la urgencia de sumar puntos para salir del incómodo puesto 27. Los dirigidos por Massimiliano Allegri apenas han logrado sumar 3 puntos de 12 posibles, por lo que buscarán dar el golpe en Inglaterra.

De esta manera, Manchester City buscará aprovechar su condición de local para mantenerse entre los primeros puestos de la clasificación. Mientras tanto, Napoli necesita una actuación convincente para sumar de a tres y recuperar terreno en la Champions League.