Universitario de Deportes se prepara para afrontar un partido decisivo ante Sport Huancayo por las semifinales de la Liga 1 2026. Sin embargo, en la previa del compromiso, Alex Valera se pronunció sobre las críticas que recibió el equipo crema luego de su última presentación frente al conjunto huancaíno, en la que cayó goleado por 4-1 en el Torneo Clausura. El resultado generó comentarios de hinchas de equipos rivales, quienes deslizaron fuerte adjetivos por presunto deseo de enfrentar a los huancaínos en estos playoffs.

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Alex Valera respondió fuerte a hinchas rivales

Ante esta situación, el delantero de Universitario dejó en claro que las opiniones que realmente le interesan son las de los seguidores cremas. Valera reconoció que el equipo tuvo una temporada con momentos positivos y negativos, pero remarcó que la hinchada siempre será importante para el plantel. Asimismo, evitó darle mayor relevancia a los cuestionamientos provenientes de aficionados de otros clubes.

En declaraciones a Jax Latin Media, el atacante también hizo referencia a las dificultades que representa jugar en la altura de Huancayo, dejando entrever que el resultado abultado puede darse por las condiciones particulares de ese escenario. Estas fueron sus palabras: "La hinchada de nosotros suma bastante. Creo que este año hemos tenido altos y bajos, pero bueno lo que nos diga nuestra hinchada es importante, lo demás no me interesa. Ahora ya sabemos cómo es la cancha, es pesada. El clima es duro. ¿Resultado atípico? Puede pasar. En altura pueda pasar miles de cosas".

(VIDEO: Jax Latin Media)

Ahora, Universitario tendrá la oportunidad de cambiar la imagen que dejó en su última presentación frente al 'Rojo Matador'. El equipo de Fabián Bustos necesita conseguir un resultado favorable en la serie de semifinales para mantener vivo el sueño del tetracampeonato nacional. Además, el ganador de esta llave tendrá que enfrentarse a Alianza Lima, que ya espera en la final de la Liga 1 2026.

¿Cuándo juega Universitario vs Sport Huancayo por la semifinal de la Liga 1 2026?

Semifinal de ida

Partido: Sport Huancayo vs Universitario

Fecha: domingo 29 de noviembre de 2026

Hora: 3.00 p. m.

Estadio: IPD de Huancayo

Semifinal de vuelta