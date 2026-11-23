Universitario de Deportes ya tiene la mente puesta en su preparación para las semifinales por el título de la Liga 1. Los cremas buscan recuperarse de la mala imagen que mostraron ante Sport Huancayo, club al que se enfrentará en duelo de ida y vuelta. Sin embargo, se conoció que los cremas están cerca de perder a un talentoso jugador.

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Universitario en riesgo de perder a futbolista para semifinal ante Sport Huancayo

La escuadra merengue es consciente de que sigue dependiendo de sí mismo para conquistar el tetracampeonato, aunque deberá dejar en el camino al ‘Rojo Matador’, que viene de propinarle un 4-1. Por ello, Universitario necesita contar con cada una de sus figuras para aumentar sus opciones.

Sin embargo, el periodista Gustavo Peralta reveló que Horacio Calcaterra sigue recuperándose de un duro golpe que recibió en el tobillo derecho. En esa línea, encendió las alarmas al señalar que todo hace indicar que el volante no será considerado para la primera semifinal.

Horacio Calcaterra puede perderse la primera semifinal ante Sport Huancayo

“ Horacio Calcaterra tiene un golpe muy fuerte en el tobillo derecho y en sus lesiones anteriores ha demorado en recuperarse. Lo van a evaluar a mitad de semana para ver si llega en condiciones, pero hoy es difícil que llegue para el domingo ”, sostuvo el reconocido comunicador.

La ‘U’ evaluará a ‘Calca’ para conocer cómo viene evolucionando, pero si se llega a confirmar su ausencia representará un duro golpe para el comando técnico de Fabián Bustos, ya que venía siendo titular indiscutible.

¿Cuándo juegan Universitario y Sport Huancayo las semifinales?

El partido de ida entre Universitario y Sport Huancayo se llevará a cabo el domingo 29 de noviembre a las 3.00 p. m. en el Estadio IPD de Huancayo. Por su parte, la vuelta está programada para el viernes 4 de diciembre a las 8.30 p. m. en el Estadio Monumental de Ate.