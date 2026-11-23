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Mr. Peet criticó a tres jugadores de Universitario tras goleada sufrida ante Sport Huancayo: "Pésimo"
Tras la humillante derrota ante el 'Rojo Matador' por la última fecha del Clausura, el narrador deportivo apuntó sus dardos contra tres futbolistas del cuadro crema.
Universitario cerró su participación en el Torneo Clausura 2026 con una dura goleada ante Sport Huancayo por la última fecha. El 'Rojo Matador' apabulló por 4-1 a los cremas y se coronó campeón del segundo certamen del año, en un partido donde la 'U' dejó muchas más dudas que certezas de cara a las semifinales. Tras el final del compromiso, Peter Arévalo, más conocido como 'Mr. Peet', brindó su análisis y tuvo duras palabras para tres jugadores merengues.
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Mr. Peet criticó a tres jugadores de Universitario tras goleada sufrida ante Sport Huancayo
Durante la última emisión de su programa 'Madrugol', el narrador deportivo apuntó sus dardos contra Jairo Concha, Juan Manuel Requena y Edison Flores, a quienes consideró de los valores más bajos en el once que paró Fabián Bustos ante los dirigidos por Richard Pellejero. Arévalo precisó que el mediocampo de Universitario fue responsable de la mayoría de goles sufridos por su mal trabajo tanto en elaboración como en recuperación de balón.
"Jairo Concha demostró su pésimo momento, donde Requena no paró a nadie, Flores no la vio. El mediocampo de la U fue tránsito para Huancayo. Ni Flores, ni Concha ni Requena. Tal es así que termina el primer tiempo y Bustos cambia a Concha y Requena", manifestó.
Mr. Peet criticó a Jairo Concha, Edison Flores y Juan Manuel Requena en Universitario
Asimismo, el relator futbolístico afirmó que el gran resultado obtenido por Sport Huancayo solo ratifica que es un serio candidato al título: "Es un marcador para enrostrárselo a quienes quieran quitarle el mérito a Huancayo a partir de la conveniencia", añadió.
De esta forma, las declaraciones de Mr. Peet ponen en evidencia las preocupaciones que dejó el rendimiento de Universitario en su última presentación. El periodista fue especialmente crítico con el funcionamiento del mediocampo crema y el desempeño individual de Jairo Concha, Juan Manuel Requena y Edison Flores, quienes no lograron responder ante la presión de
Universitario vs Sport Huancayo: fechas y horarios confirmados de las semifinales de la Liga 1 2026
- Sport Huancayo vs Universitario: 29/11/26 / 3.00 p. m. / Estadio IPD de Huancayo / Partido de ida.
- Universitario vs Sport Huancayo: 4/12/26 / 8.30 p. m. / Estadio Monumental de Ate / Partido de vuelta.
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