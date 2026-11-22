La derrota de Universitario de Deportes por 4-1 frente a Sport Huancayo en el Torneo Clausura 2026 generó numerosas críticas por el rendimiento del equipo crema. Incluso, algunos hinchas especularon que el resultado pudo estar relacionado con una supuesta intención de elegir al rival para las semifinales. Ante este escenario, el periodista deportivo Mr. Peet salió al frente y compartió un contundente análisis sobre lo sucedido.

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Mr. Peet lanzó rotundo comentario sobre la derrota de Universitario ante Sport Huancayo

Durante el programa 'Madrugol', Peter Arévalo consideró que el marcador reflejó el gran momento futbolístico que atraviesa el 'Rojo Matador'. Asimismo, defendió el mérito del conjunto huancaíno y sostuvo que fue el equipo que mejor rendimiento mostró durante el segundo campeonato de la temporada.

"Se dio la lógica futbolísticamente hablando. Quedó demostrado porque es un marcador para enrostrárselo a quienes quieran quitarle el mérito a Huancayo a partir de la conveniencia. Uno puede tener una conveniencia, pero no caer de esta manera. Lo de Huancayo fue demostrar que han sido el mejor equipo del Clausura, el que más ganó y, por ende, el justo ganador del Torneo Clausura", señaló.

Sport Huancayo goleó 4-1 a Universitario por el Torneo Clausura 2026

Por otro lado, Mr. Peet cuestionó el funcionamiento defensivo de Universitario y advirtió que sus falencias quedan más expuestas cuando el equipo no consigue imponer su juego. También recordó que el cuadro crema tuvo dificultades en otros compromisos de la temporada, por lo que consideró que su actualidad no transmite la misma seguridad que en anteriores campañas.

"Universitario avala que cerrando en el Monumental podrían superar a Huancayo. Pero jugando como lo hizo, es complicado encontrar respaldo en ese favoritismo histórico más que por el presente. Huancayo los pasó por encima, los hizo ver mal como cuando fue el partido contra Melgar. Universitario tiene una ligera ventaja desde lo histórico, pero en el presente no se han mostrado como un equipo confiable. A Cúper lo sacaron de igual manera que como cuando perdió contra Deportivo Garcilaso", agregó.

Mr. Peet descartó amaño en el resultado de Universitario ante Sport Huancayo

Finalmente, el periodista descartó que la goleada estuviera relacionada con una supuesta elección de rival para las semifinales. Para el comunicador, el resultado fue consecuencia del bajo rendimiento de Universitario y del buen nivel que exhibieron los futbolistas de Sport Huancayo, quienes superaron ampliamente a su adversario.

"El pasaje final que tuvo la 'U', de no ganarle a Moquegua, Boys, es preocupante porque dependían de sí mismos. Eso es consecuencia de lo que ha sido la temporada de Universitario. No es raro lo que pasó hoy, no es un accidente. Lo que pasó no tiene nada que ver con la conveniencia o elección de un rival. Huancayo los superó ampliamente, jugando fútbol, con futbolistas en un nivel altísimo. Huancayo confirmó el buen momento que tiene y dejó en evidencia lo mal que está la 'U' en la temporada", expresó.