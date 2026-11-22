Reimond Manco no se guardó nada al analizar el rendimiento de uno de los refuerzos de Universitario de Deportes durante la temporada 2026. El exfutbolista sorprendió con sus comentarios y lanzó una contundente crítica contra Juan Manuel Requena, comparándolo incluso con el fichaje de Sekou Gassama, delantero que llegó a inicios de año al cuadro crema para reforzar su ataque.

¿Qué dijo Reimond Manco sobre Juan Manuel Requena?

Durante el programa 'Juego Cruzado' de Denganche, Manco recordó que, antes del último partido ante Huancayo, consideraba que Gassama era la peor contratación de la 'U'. Sin embargo, cambió parcialmente su percepción tras ver el rendimiento del volante en dicho encuentro.

" Requena marcó un antes y un después. Hasta antes de este partido, Gassama era la peor contratación de la 'U'. Hoy lo empató. No le veo nada bueno, nada que un juvenil de la 'U' no pueda hacer. Si viene un refuerzo de esas características, hay que hacer una investigación ", manifestó el ex Jotita.

De esta manera, el exfutbolista volvió a poner sobre la mesa el debate sobre las contrataciones que ha realizado Universitario en la presente campaña y el aporte que deben ofrecer los jugadores que llegan como refuerzos.

Reimond Manco criticó a Juan Manuel Requena. Foto: composición Líbero/Denganche/difusión

Reimond Manco felicitó a Sport Huancayo tras ser campeón del Torneo Clausura

En otro momento, Manco no dudó en felicitar a Sport Huancayo por salir campeón del Torneo Clausura y tener las posibilidades para llegar a una final contra Alianza Lima. "Quiero felicitar a Sport Huancayo. Normalmente, los equipos del interior se terminan cayendo, pero esta vez lo sostuvieron y ganaron 10 de sus últimos 11 partidos. Ahora toca lo más difícil: no conformarse, apuntar a la final y buscar la gloria. Creo que pueden dar la sorpresa".