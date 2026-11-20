Universitario visitará a Sport Huancayo en la última fecha del Torneo Clausura. Los cremas se juegan la chance de poder clasificar directamente a la final de la Liga 1 2026 contra Alianza Lima, aunque llega con varias bajas importantes al duelo frente al 'Rojo Matador'. Ante la ausencia de algunas figuras en el elenco crema, surge la interrogante sobre un futbolista que no ha tenido el rendimiento esperado con el club: se trata de Piero Quispe.

Como se recuerda, el mediocampista regresó a tienda crema entre bombos y platillos como uno de los grandes fichajes para el segundo semestre del año; sin embargo, su desempeño no ha estado a la altura de las expectativas, al punto de ser relegado a la banca de suplentes tras el regreso de Fabián Bustos. Al respecto, Reimond Manco habló en la previa del duelo ante Huancayo y tuvo duras palabras para el mediocampista.

Reimond Manco lapidó a Piero Quispe previo al partido contra Sport Huancayo

Durante la última emisión del programa 'Juego Cruzado', el popular 'Rei' cuestionó con dureza el estado físico de Piero Quispe y puso énfasis en la poca o nula diferencia corporal que ha evidenciado desde su partida al fútbol mexicano hasta su regreso a tienda crema. En ese sentido, Manco explicó que su condición actual le dificulta ganarse un lugar en el once crema y, más aún, destacar en ciudades de altura.

" ¿Sabes qué me preocupa de Quispe? Físicamente se ha vuelto muy frágil ¿Han pasado cuántos años desde que Quispe se fue a México? Tres años. ¿Tú ves alguna diferencia corporal del Quispe que se fue al Quispe que es ahora? ", manifestó Manco.

Piero Quispe volvió a Universitario para el Torneo Clausura

De esta manera, las declaraciones de Reimond Manco vuelven a poner bajo la lupa el presente de Piero Quispe en Universitario, especialmente por las dudas que genera su condición física. El mediocampista tendrá el desafío de revertir las críticas y aprovechar las oportunidades que se le presenten en el tramo decisivo de la temporada.

¿A qué hora juega Universitario vs Sport Huancayo?

Vale precisar que el partido entre Universitario vs Sport Huancayo está programado para el domingo 22 de noviembre a las 3.00 p. m. en el Estadio IDP de Huancayo, por la fecha 17 del Torneo Clausura.