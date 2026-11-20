¡ATENCIÓN, usuarios! La compañía del Metro de Lima y Callao informó que el servicio en la Línea 2 será suspendido temporalmente el viernes 27 de noviembre debido a trabajos programados de mantenimiento general en la Etapa 1A. ¿Cuáles serán las estaciones y horario confirmados? Te brindamos todos los detalles.

Las estaciones que estarán clausuradas incluyen Evitamiento, Óvalo Santa Anita, Colectora Industrial, Hermilio Valdizán y Mercado Santa Anita. Este tramo, que abarca 5 kilómetros, transporta a más de 60,000 usuarios diariamente entre los distritos de Ate y Santa Anita al este de Lima.

Línea 2 del Metro de Lima: ¿Cuál será el horario de la suspensión del servicio?

Conforme a lo comunicado por el consorcio Metro de Lima Línea 2, la suspensión cubrirá el horario normal del servicio, de 6:00 a. m. a 11:00 p. m. del viernes 27 de noviembre. El servicio se retomará el sábado 28 en el mismo horario.

La entidad expresó su agradecimiento por la comprensión de los usuarios y reafirmó su compromiso con la seguridad y calidad. Además, sugirió al público mantenerse al tanto de cualquier actualización por medio de sus plataformas oficiales.

Línea 2 del Metro de Lima comunica la suspensión de su servicio este 27 de noviembre.

Información sobre la Línea 2 del Metro de Lima

La Línea 2 del Metro de Lima y Callao forma parte del primer sistema subterráneo automático de transporte masivo en Perú (GoA4, sin conductor). Este proyecto busca unir de este a oeste las zonas de Ate con Callao en cerca de 45 minutos.

Actualmente, la operación cubre la Etapa 1A, que incluye las estaciones desde Evitamiento a Mercado Santa Anita, facilitando el traslado de más de 60,000 pasajeros al día. Otros segmentos y estaciones están en fase de construcción y pruebas de acuerdo con fuentes oficiales.