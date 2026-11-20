La gratificación de diciembre de 2026 incluirá un beneficio adicional para miles de trabajadores del sector privado en el Perú. El depósito deberá efectuarse, como máximo, el martes 15 de diciembre, e incluirá una bonificación extraordinaria de hasta el 9% de la remuneración. Sin embargo, el porcentaje variará según el seguro de salud al que esté afiliado cada trabajador.

¿Qué trabajadores recibirán la gratificación de diciembre de 2026 con bonificación extraordinaria?

De acuerdo con el Centro Legal de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Ley 27735 reconoce el derecho de los trabajadores del régimen privado que hayan laborado durante todo el semestre, comprendido entre julio y diciembre, a recibir una gratificación equivalente a un sueldo completo. Además, los empleados percibirán una bonificación extraordinaria cuyo porcentaje dependerá del sistema de salud al que estén afiliados:

Trabajadores afiliados a EsSalud : recibirán un adicional del 9% sobre el monto de su gratificación.

: recibirán un adicional del 9% sobre el monto de su gratificación. Trabajadores afiliados a una EPS: accederán a una bonificación extraordinaria del 6,75%.

Este ingreso adicional se calcula sobre el monto íntegro de la gratificación, sin aplicar descuentos, y debe consignarse en la planilla electrónica de diciembre.

El beneficio alcanza a los trabajadores de la actividad privada que cuenten con contratos indefinidos, a plazo fijo o a tiempo parcial. Además, no es necesario cumplir una jornada mínima de cuatro horas diarias para acceder a este derecho.

¿Cuánto recibirán de gratificación los trabajadores que no laboraron todo el semestre?

El monto de la gratificación de diciembre también dependerá del tiempo de servicios y del régimen laboral de cada empleado. Quienes no hayan completado el semestre de julio a diciembre recibirán un pago proporcional, equivalente a un sexto de su remuneración por cada mes calendario completo trabajado.

Por otro lado, los trabajadores de pequeñas empresas inscritas en el REMYPE tienen derecho a recibir una gratificación equivalente a medio sueldo, de acuerdo con las disposiciones de este régimen laboral.

También deben considerarse las inasistencias injustificadas, ya que cada día de ausencia genera un descuento equivalente a un treintavo del sexto que le corresponde recibir al trabajador.

Por ello, para calcular cuánto dinero recibirán en diciembre, los trabajadores deben considerar los meses completos laborados, el régimen laboral al que pertenecen y su afiliación a EsSalud o a una EPS. Estos factores permitirán determinar el monto de la gratificación y la bonificación extraordinaria que les corresponde.

¿Cuándo depositan la gratificación de diciembre de 2026?

En Perú, las empresas del sector privado deberán depositar la gratificación navideña, como máximo, el martes 15 de diciembre de 2026. Según la Ley N.º 27735, este beneficio laboral debe pagarse dentro de los primeros 15 días de diciembre y no puede aplazarse mediante un acuerdo entre el empleador y el trabajador.