La aplicación del Banco de la Nación (BN) y su servicio de Banca por Internet presentan inconvenientes que están dificultando el acceso y la realización de operaciones para sus usuarios. La situación genera preocupación entre los trabajadores del sector público que esperan recibir sus remuneraciones este jueves 19 de noviembre , de acuerdo con el cronograma de pagos correspondiente al mes.

App del Banco de la Nación se cayó y usuarios presentan problemas

A través de un comunicado, la entidad financiera informó que el día anterior, 18 de noviembre, se registró una incidencia que afectó el funcionamiento de ambos canales digitales. Aunque el problema fue atendido y los servicios lograron restablecerse, actualmente se han presentado nuevas dificultades que podrían impedir que los clientes ingresen con normalidad a sus cuentas o realicen transacciones.

Banco de la Nación informa a los usuarios sobre el panorama de su plataforma digital.

Ante esta situación, el Banco de la Nación señaló que su equipo se encuentra trabajando para solucionar los inconvenientes y recuperar el funcionamiento de sus plataformas lo antes posible. Asimismo, pidió comprensión a sus clientes mientras continúan las labores para garantizar la disponibilidad de sus servicios digitales.

Uno de los principales pedidos de la entidad fue que los usuarios no desinstalen la App BN de sus celulares. Según explicó, quienes eliminen la aplicación deberán realizar nuevamente la afiliación presencial de su Clave Dinámica Digital en cualquiera de las agencias del banco para volver a utilizar esta herramienta de seguridad.

¿Qué trabajadores del sector público cobran hoy, 19 de noviembre?

La caída de los canales digitales coincide con el pago de remuneraciones programado para este jueves 19 de noviembre. Durante esta jornada, deben recibir sus sueldos los trabajadores de los sectores Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo y Relaciones Exteriores.

Finalmente, el Banco de la Nación lamentó los inconvenientes ocasionados y agradeció la comprensión de sus clientes. Mientras se restablecen los servicios, los trabajadores afectados deberán mantenerse atentos a los canales oficiales de la entidad para conocer las actualizaciones sobre el funcionamiento de la aplicación y la Banca por Internet.