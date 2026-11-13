¿Qué trabajadores del sector público cobrarán PRIMERO su sueldo de noviembre 2026? Revisa el calendario

Miles de trabajadores del Estado ya pueden conocer cuándo recibirán sus remuneraciones correspondientes a noviembre de 2026. El Banco de la Nación estableció cuatro fechas de pago para los servidores públicos, organizadas según la institución a la que pertenecen. Los primeros depósitos comenzarán el miércoles 18 de noviembre y continuarán hasta el lunes 23 del mes.

¿Qué trabajadores del sector público cobrarán primero en noviembre de 2026?

Según el calendario oficial del Banco de la Nación, los primeros en recibir sus sueldos serán los trabajadores del Ministerio de Educación (incluidas las universidades), Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, Poder Judicial y Ministerio Público. Este primer grupo podrá cobrar desde el miércoles 18 de noviembre.

La programación también incluye a los servidores del Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia, gobiernos regionales (unidades ejecutoras), Contraloría General de la República, Congreso de la República, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y Ministerio de Energía y Minas. Todas estas instituciones forman parte del primer grupo de beneficiarios del cronograma de remuneraciones.

Trabajadores del sector público cobrarán su sueldo en noviembre 2026 vía Banco de la Nación.

¿Cuál es el cronograma de pagos de sueldos de noviembre 2026?

El Banco de la Nación estableció cuatro fechas para realizar los depósitos de las remuneraciones de los trabajadores públicos. Revisa qué entidades están comprendidas en cada jornada:

Miércoles 18 de noviembre: Educación (incluye universidades), PCM, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, gobiernos regionales (unidades ejecutoras), Contraloría, Congreso, Desarrollo Agrario y Riego, y Energía y Minas.

Educación (incluye universidades), PCM, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, gobiernos regionales (unidades ejecutoras), Contraloría, Congreso, Desarrollo Agrario y Riego, y Energía y Minas. Jueves 19 de noviembre: Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo y Ministerio de Relaciones Exteriores.

Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo y Ministerio de Relaciones Exteriores. Viernes 20 de noviembre: Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y Reniec.

Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y Reniec. Lunes 23 de noviembre: Ministerio de la Producción, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional.

¿Quiénes más recibirán sus pagos en noviembre de 2026?

El cronograma no comprende únicamente las remuneraciones de los trabajadores nombrados y contratados del Estado. De acuerdo con la información publicada por el Banco de la Nación, en las fechas establecidas también se atenderán pagos de carácter no remunerativo y periódico.

Entre los beneficiarios se encuentran los trabajadores bajo el régimen CAS, quienes reciben estipendios por Secigra, practicantes que perciben propinas, animadoras, alfabetizadoras y alumnos de las escuelas militares y policiales. Por ello, es importante que cada beneficiario identifique la fecha correspondiente a su institución para conocer cuándo podrá disponer de su dinero.