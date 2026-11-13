Banco de la Nación permanecerá cerrado por la visita del papa León: revisa las agencias y horarios

La visita del papa León XIV al Perú es uno de los eventos más importantes en este 2026 y ha generado modificaciones en la atención de algunas agencias del Banco de la Nación durante noviembre. La entidad financiera informó que, debido a las disposiciones de seguridad establecidas por el Gobierno, determinadas oficinas de Lima Metropolitana y Lambayeque suspenderán sus operaciones.

Agencias del Banco de la Nación cerrarán por la visita del papa León XIV

De acuerdo con el comunicado oficial del banco, en Lambayeque, las agencias de Pimentel y Periférica de Chiclayo no brindarán atención al público este viernes 13 de noviembre. Esta última oficina se encuentra ubicada en la calle Juan Cuglievan n.º 673. Por ello, los usuarios que tenían previsto realizar trámites presenciales en estas sedes deberán buscar otras alternativas.

Otra de las modificaciones se aplicará el lunes 16 de noviembre, cuando la agencia Las Palmas, ubicada en Santiago de Surco, permanecerá cerrada durante toda la jornada. Esta disposición forma parte de las medidas adoptadas por la entidad financiera ante las actividades programadas durante la visita del sumo pontífice.

Agencias del Banco de la Nación cerrarán de manera temporal por la visita del papa León.

En Lima Metropolitana también se establecieron cambios en el servicio. El miércoles 11 de noviembre, la agencia Oficina Principal, ubicada en la avenida De la Arqueología n.º 130, en San Borja, atendió únicamente hasta la 1:00 p. m. Asimismo, el jueves 12, las oficinas de Plaza Pizarro, 28 de Julio, Belén, Ate, Santa Anita y Las Alondras brindaron atención hasta la misma hora.

Frente a estas restricciones, el Banco de la Nación recordó que sus clientes pueden utilizar otros canales para realizar sus operaciones sin acudir a una ventanilla. Entre las alternativas disponibles se encuentran los agentes corresponsales, cajeros automáticos, la aplicación móvil Banco de la Nación y la plataforma Págalo.pe, que permite efectuar pagos de tasas y servicios del Estado.

Finalmente, la entidad precisó que no habrá un cierre general de sus agencias a nivel nacional por la visita del papa León XIV. La atención continuará con normalidad en las oficinas que no figuran en la lista de excepciones. Por ello, se recomienda a los usuarios verificar qué establecimientos estarán disponibles antes de trasladarse y utilizar los canales digitales para evitar inconvenientes.