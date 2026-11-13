Papa León vuelve a Chiclayo HOY, viernes 13 de noviembre: recorrido, agenda y calles cerradas

El papa León XIV viaja este viernes 13 de noviembre a Chiclayo, donde fue obispo entre 2015 y 2023, para reencontrarse con la comunidad religiosa y participar en actividades en Lambayeque. La agenda incluye una misa en las Pampas de Pimentel, encuentros con representantes de la Iglesia y una reunión con universitarios.

La visita tiene un significado especial para la ciudad, donde Robert Francis Prevost fue conocido como el padre Roberto durante su labor pastoral. Decenas de personas también se congregaron frente a la Nunciatura, en Lima, para ver al pontífice antes de su viaje al norte. León XIV llegó al Perú el 11 de noviembre, como parte de su recorrido apostólico.

¿Qué actividades realizará el papa León XIV en Chiclayo?

El pontífice partirá a las 7.40 a. m. desde la Base Aérea del Callao y llegará a Chiclayo a las 9.10 a. m. . A las 10.30 a. m. presidirá una misa en la explanada de las Pampas de Pimentel, donde se espera la asistencia de 1.500.000 fieles. El ingreso fue previsto desde las 8.00 p. m. del jueves 12 de noviembre.

Por la tarde, León XIV visitará la capilla San Óscar Romero y se reunirá con obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas y equipos pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz. Luego acudirá a la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo para un encuentro con representantes del mundo universitario.

Agenda oficial del papa León XIV en Chiclayo: conoce sus actividades.

Calles cerradas en Chiclayo por la llegada del papa León

Durante el traslado del papa León XIV desde el Grupo Aéreo N.° 6 hacia Pimentel, se restringirá la circulación vehicular en la ruta que conecta Chiclayo con el balneario, pasando por Playa Santa Rosa. Los conductores deberán considerar rutas alternas y evitar desplazamientos innecesarios por las zonas de seguridad.

Del 13 al 15 de noviembre: Las restricciones serán más estrictas. Las avenidas Bolognesi y Sáenz Peña permanecerán cerradas al tránsito vehicular y peatonal, salvo para residentes y comerciantes que acrediten su condición. También se aplicarán cierres en las vías por donde se desplace el pontífice.

¿Por qué Chiclayo es tan importante en su visita al Perú?

Prevost fue nombrado administrador apostólico de la diócesis de Chiclayo en noviembre de 2014 y asumió como obispo en septiembre de 2015. Durante ocho años recorrió comunidades de Lambayeque y encabezó iniciativas de asistencia social, entre ellas la ayuda a familias afectadas por las inundaciones de 2017 y la instalación de plantas de oxígeno durante la pandemia.

El sábado 14 de noviembre, el papa volverá a la catedral Santa María de Chiclayo para participar en el rito de coronación de la Virgen Inmaculada. El templo fue uno de los espacios centrales de su etapa como obispo, cuando celebraba allí misa dominical. Su agenda de este viernes concluirá con una cena junto a sacerdotes de la diócesis.