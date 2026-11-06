¿El 11 y 12 de noviembre es feriado en Lima por visita del papa León XIV? Conoce cómo se aplican los días no laborables

La visita del papa León XIV al Perú genera expectativa y emoción entre los fieles católicos que quieren conocer al Sumo Sacerdote. Asimismo, los trabajadores gozarán de un descanso los días 11 y 12 de noviembre, pero surgen dudas respecto a la aplicación correcta de los días no laborables y quiénes se verán beneficiados. ¿Qué dispuso el Gobierno para el sector público y privado? Conoce todos los detalles.

Feriados en Lima por la visita del Papa León XIV: ¿el 11 y 12 de noviembre se descansará obligatoriamente?

Respecto a la duda sobre si el 11 y 12 de noviembre serán feriados en Lima por la visita del papa León XIV, la respuesta es no. El Gobierno no ha declarado feriados nacionales, sino días no laborables compensables para Lima y la Provincia Constitucional del Callao, como parte de las medidas adoptadas para facilitar la participación de la ciudadanía en las actividades programadas por la llegada del sumo pontífice al Perú.

De acuerdo con la normativa, el miércoles 11 y el jueves 12 de noviembre de 2026 serán jornadas no laborables desde la 1:00 p. m. hasta las 12:00 de la medianoche en Lima y Callao . Además, el lunes 16 de noviembre también ha sido declarado día no laborable durante toda la jornada. Estas medidas comprenden tanto a los trabajadores del sector público como a los del privado, aunque existen diferencias en su aplicación.

¿Cómo se aplicarán los días no laborables del 11 y 12 de noviembre?

A diferencia de un feriado, las horas que se dejan de trabajar deben recuperarse posteriormente. En el sector público, la compensación se realizará dentro de los 10 días inmediatos posteriores o en la fecha que establezca el titular de cada entidad, según sus necesidades. En el sector privado, la aplicación requiere un acuerdo entre el empleador y los trabajadores; si no llegan a un consenso, la decisión quedará en manos del empleador, quien también determinará cómo se recuperarán las horas.

Es importante precisar que no todos los trabajadores necesariamente tendrán descanso, puesto que las empresas que brindan servicios indispensables o actividades de especial relevancia para la comunidad pueden establecer qué puestos continuarán operando. Entre estos rubros figuran salud, transporte, electricidad, agua, comunicaciones, seguridad, restaurantes y entidades financieras.

El papa León XIV llegará al Centro Histórico de Lima el miércoles 11 de noviembre de 2026 por la tarde.

Cronograma de actividades del Papa León XIV en Perú

El papa León XIV realizará una visita apostólica al Perú del miércoles 11 al lunes 16 de noviembre de 2026. Durante seis días, el pontífice recorrerá Lima, Callao, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa, donde participará en misas, encuentros con autoridades, reuniones religiosas y actividades con jóvenes y representantes de comunidades amazónicas.