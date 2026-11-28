La Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) desarrolla HOY, sábado 28 de noviembre, su Examen de Admisión de Primera Selección 2027 para los postulantes de las áreas I y IV. Miles de estudiantes buscan alcanzar una vacante en esta casa de estudios y conocer si lograron ingresar a la carrera que eligieron. En esta nota de Líbero podrás consultar el enlace oficial para revisar los resultados, verificar tu puntaje y conocer la lista de ingresantes apenas la universidad publique la información.

¿Cómo consultar los resultados del examen de admisión UNCP 2027?

Los resultados de la Primera Selección 2027 se publican este sábado 28 de noviembre, una vez concluida la evaluación y el procesamiento de las calificaciones. Los postulantes de las áreas I y IV podrán revisar su puntaje y conocer si alcanzaron una vacante mediante el portal oficial de Admisión de la UNCP.

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¿A qué hora se abren las puertas de la UNCP?

Los postulantes deben tener en cuenta que el ingreso a la Ciudad Universitaria de Huancayo está programado desde las 6:45 a. m. hasta las 8:00 a. m. Por ello, se recomienda llegar con anticipación para ubicar el pabellón y aula asignados, así como evitar inconvenientes durante el control de ingreso.

La prueba comienza a las 9:00 a. m. y tiene una duración de tres horas. Según la información oficial de la universidad, consta de 80 preguntas y la asignación de vacantes se realiza por estricto orden de mérito.

¿Cuáles son las áreas que rinden el examen este sábado 28 de noviembre?

En esta primera jornada participan los postulantes de las áreas I y IV, correspondientes a las siguientes especialidades:

Área I - Ciencias de la Salud: Medicina Humana y Enfermería.

Medicina Humana y Enfermería. Área IV - Educación y Ciencias Sociales: Derecho y Ciencias Políticas, Trabajo Social, Ciencias de la Comunicación, Antropología, Sociología y distintas especialidades de Educación, entre otras.

La evaluación de este sábado se desarrolla en Huancayo. El domingo 29 de noviembre será el turno de las áreas II, III y V, tanto en la sede central como en las filiales que corresponden.

¿Qué llevar al examen de admisión de la UNCP?

Para evitar contratiempos al momento de ingresar, los postulantes deben preparar con anticipación los documentos indispensables:

DNI original.

Ficha de inscripción impresa.

Declaración jurada, si figura como requisito en su documentación de inscripción.

La guía del postulante de la UNCP también indica que se debe asistir con buzo y zapatillas. Es importante revisar las indicaciones específicas de la convocatoria antes de dirigirse al campus.

¿Qué objetos están prohibidos durante la evaluación?

La universidad restringe el ingreso de dispositivos electrónicos, accesorios y otros artículos que puedan afectar la transparencia del examen. Entre los objetos que no deben llevarse se encuentran:

Celulares, tablets y memorias USB.

Calculadoras y relojes.

Audífonos y otros equipos de comunicación.

Carteras, mochilas y billeteras.

Aretes, anillos, collares y llaveros.

Chalinas y accesorios adicionales.

El incumplimiento de estas disposiciones puede impedir el ingreso del postulante. Además, el reglamento contempla la calificación con cero ante situaciones de copia o uso de dispositivos electrónicos durante la prueba.