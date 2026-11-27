El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció nuevas campañas gratuitas de emisión del DNI electrónico para este sábado 28 y domingo 29 de noviembre de 2026 en diversas regiones del país. Según el cronograma oficial, las jornadas se llevarán a cabo en localidades de Lima Provincias, Cajamarca, Áncash, Ayacucho, Loreto, Moquegua y Ucayali. En tanto, las actividades programadas en Lima Metropolitana finalizaron el viernes 27 de noviembre.

Estas iniciativas están dirigidas principalmente a menores de edad, adultos mayores en situación de vulnerabilidad, personas con discapacidad y ciudadanos en condición de pobreza o pobreza extrema, con el objetivo de garantizar su acceso al documento nacional de identidad. Conoce los lugares donde se realizarán las campañas, los horarios de atención y los requisitos que deberán cumplir los beneficiarios para tramitar su DNI de manera gratuita.

Distritos y localidades donde se realizarán campañas gratuitas de DNI este 28 y 29 de noviembre, según Reniec

Según el cronograma oficial del Reniec, entre el 23 y el 29 de noviembre de 2026 se programaron 266 campañas itinerantes gratuitas en 23 regiones del Perú. Si bien la mayoría de estas jornadas se concentró entre el lunes y el viernes, también se han programado nuevas fechas de atención para este sábado 28 y domingo 29 de noviembre en distintos puntos de varias provincias y regiones del país. A continuación, te presentamos los lugares donde se llevarán a cabo estas campañas.

Lima provincias

Yauyos: el sábado 28 de noviembre se realizará una jornada en el distrito de Hongos, en la Plaza de Armas, de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.

Cajamarca

San Miguel: la atención será el sábado 28 de noviembre en el centro poblado Los Tres Montones, en la municipalidad del centro poblado, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

Áncash

Quillo, provincia de Yungay: se desarrollará una campaña el sábado 28 de noviembre en la municipalidad, ubicada en Plaza S/N, de 8:30 a. m. a 1:00 p. m.

Ayacucho

Carmen Alto, provincia de Huamanga: la jornada se realizará el sábado 28 de noviembre en la municipalidad y el grass sintético de la Plaza Principal S/N, de 8:30 a. m. a 1:00 p. m.

Moquegua

Ubinas: el sábado 28 de noviembre habrá atención en la localidad de Querala, específicamente en el Tambo Querala, zona rural S/N, de 8:45 a. m. a 5:00 p. m.

Ucayali

Manantay, provincia de Coronel Portillo: la campaña se llevará a cabo el sábado 28 de noviembre en el asentamiento humano 6 de Octubre, en el local comunal, de 8:30 a. m. a 1:00 p. m.

Loreto

En esta región se programaron diversas jornadas en localidades de difícil acceso, algunas de ellas durante ambos días del fin de semana.

Trompeteros : atención el 28 y 29 de noviembre en el local comunal, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

: atención el 28 y 29 de noviembre en el local comunal, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Ramón Castilla : jornadas en Yahuma Callaru y Nueva Esperanza de Monguba el sábado 28; mientras que en Yahuma Izona la atención será el domingo 29.

: jornadas en Yahuma Callaru y Nueva Esperanza de Monguba el sábado 28; mientras que en Yahuma Izona la atención será el domingo 29. Napo : campaña en Llachapa el sábado 28 y en Mangua el domingo 29.

: campaña en Llachapa el sábado 28 y en Mangua el domingo 29. Torres Causana : atención en Monterrico de Angoteros durante el sábado 28 y domingo 29.

: atención en Monterrico de Angoteros durante el sábado 28 y domingo 29. Requena, distrito de Capelo : jornada en Huatapi el sábado 28 y en Nuevo Bagazán el domingo 29.

: jornada en Huatapi el sábado 28 y en Nuevo Bagazán el domingo 29. Indiana: campaña programada para el sábado 28 de noviembre.

Según la información publicada por RENIECPERU, los servicios disponibles dependen de cada sede y pueden incluir trámites de DNI, recojo de documentos solicitados previamente y orientación registral. Por ello, se recomienda consultar el cronograma oficial de las campañas del Reniec antes de acudir, ya que los cupos podrían ser limitados y algunos puntos de atención cuentan con horarios específicos.

Del 23 al 29 de noviembre, el Reniec entregará DNI electrónicos gratis a personas vulnerables.

¿Quiénes pueden acceder al DNI gratis que entrega el Reniec?

Las campañas de identificación gratuita están dirigidas a ciudadanos que forman parte de grupos vulnerables o que tienen dificultades para acceder a los servicios registrales. Entre los principales beneficiarios se encuentran:

Menores de edad : niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años.

: niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años. Adultos mayores : personas de 60 años a más que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

: personas de 60 años a más que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Personas con discapacidad : ciudadanos que puedan acreditar esta condición mediante la documentación correspondiente.

: ciudadanos que puedan acreditar esta condición mediante la documentación correspondiente. Personas en situación de pobreza o pobreza extrema : integrantes de hogares cuya clasificación socioeconómica figure en el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh).

: integrantes de hogares cuya clasificación socioeconómica figure en el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh). Poblaciones de especial atención : integrantes de pueblos indígenas u originarios, residentes de zonas fronterizas y del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), así como personas con dificultades para acceder a los servicios de identificación.

: integrantes de pueblos indígenas u originarios, residentes de zonas fronterizas y del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), así como personas con dificultades para acceder a los servicios de identificación. Donación de órganos y tejidos: ciudadanos mayores de edad que deseen registrar su voluntad de donar en su documento de identidad, de acuerdo con las condiciones del servicio.

¿Qué documentos se necesitan para acceder al trámite gratuito?

Los ciudadanos deberán presentar documentos que acrediten su pertenencia a alguno de los grupos beneficiarios.

En el caso de las personas en situación de pobreza o pobreza extrema, será necesario contar con la constancia que respalde su clasificación socioeconómica en el Sisfoh.

Por otro lado, las personas con discapacidad podrán presentar su certificado de discapacidad, un documento emitido por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), una constancia de un centro de educación especial o documentación médica que permita acreditar su condición.

Asimismo, los solicitantes deberán cumplir los requisitos específicos del procedimiento que desean realizar, ya sea inscripción, renovación, duplicado o recojo del DNI. Antes de acudir, es importante confirmar que el local elegido cuente con el servicio requerido.

De esta manera, el Reniec busca acercar los servicios de identificación a más ciudadanos y facilitar el acceso al DNI electrónico gratuito, especialmente en las zonas donde existen mayores dificultades para realizar estos trámites.