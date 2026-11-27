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Wilder Cartagena sobre interés de Alianza Lima para 2027: "Tengo el sueño de salir campeón"
Wilder Cartagena todavía no define su futuro futbolístico. Además de una oferta de renovación con Orlando City, suena para reforzar a Universitario, Sporting Cristal y Alianza Lima.
El futuro de Wilder Cartagena aún no se define y además de la oferta para renovar con Orlando City, también ha sonado para reforzar a los tres clubes más importantes del Perú: Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Alianza Lima. El volante reveló a qué equipo llegaría en caso de volver al balompié nacional.
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En entrevista con el programa Doble Punta, el popular 'Wil' aseguró que si bien no descarta ninguna opción, tiene una predilección por Alianza Lima, el club del que es hincha y algún día espera salir campeón vistiendo la blanquiazul.
"No descarto a Alianza ni a ningún otro equipo. En Alianza tengo el sueño de niño de salir campeón, ya quedé cerca en 2019", dijo el mediocampista, quien además dio detalles sobre la opción de ampliar su vínculo en Estados Unidos.
Wilder Cartagena con camiseta de Alianza Lima.
"Había una opción de renovación automática, pero durante el año no cumplí los objetivos. Ahora me ofrecieron hacer un nuevo contrato, veré lo que ofrecen a ver si se puede llegar a un acuerdo", agregó Cartagena.
Cabe señalar que el jugador de la selección peruana cumplió este 2026 su quinta temporada en el Orlando City y el club le ha ofrecido un contrato con un sueldo menor. En este momento ambas partes se encuentran negociando una ampliación.
Wilder Cartagena y sus números en Alianza Lima
Wilder Cartagena tuvo dos etapas en Alianza Lima: entre 2012 y 2013, además volvió en 2019. En total jugó 62 partidos y anotó un gol, además conquistó el Torneo Clausura 2019.
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