Falta poco para conocer al campeón de la Liga 1 2026, pero los clubes ya se encuentran trabajando en sus planteles para la próxima temporada. En ese sentido, tanto Alianza Lima como Universitario de Deportes y Sporting Cristal se han fijado en un mismo futbolista. ¿De quién estamos hablando? Wilder Cartagena.

Según reveló el periodista Enrique de la Rosa, los tres grandes del Perú han tanteado al volante de Orlando City quien al parecer no va a extender su contrato con el cuadro de Estados Unidos, debido a que el equipo de Miami no ha efectuado la renovación automática con el volante de 32 años, sino que le van a ofrecer menos dinero.

“Tenía una cláusula contractual con Orlando City de, si Orlando quería renovarle automáticamente por el monto que ya estaba, tenía la renovación automática”, empezó diciendo el comunicador en 'El arranque', para después añadir que los leones le ofrecerán menos dinero a Cartagena y dependerá de él si acepta esto o una de las ofertas de Alianza, Universitario o Cristal.

“Orlando le ha comunicado que no. Parece que le van a ofrecer un contrato pero con un sueldo inferior. Ese sueldo, vamos a ver si le hace quedarse en Estados Unidos o acepta la oferta de uno de los tres grandes de Lima que lo han tanteado ”, añadió.

Pero ahí no quedó la información, porque Enrique de la Rosa reveló cuál es el club que ha ofertado más por Wilder Cartagena: “ Y la oferta mayor es de Cristal , porque Cristal hoy tiene en mente, no comprarle el pase a Álvarez Wallace y quien ocuparía ese tope de gama en la plantilla sería Cartagena”.

Finalmente, el comunicador develó la razón de por qué Cristal le ofrecería más sobre los otros clubes, lo que no quita que los ‘compadres’ mejoren sus ofertas: “En Alianza están Pavez, Gaibor y Vélez que tienen ese tope de gama; y en la U, la mentalidad es Grueso y ver si lo traen a Ureña. Por eso el que lo está viendo con un protagonismo de que sea titular es Cristal, mas no quiere decir que en estos días los otros clubes se enteren de lo que ofrece Cristal y lo superen”.