Alianza Lima está enfocado en prepararse de la mejor manera para llegar en óptimas condiciones a la gran final de la Liga 1 2026, donde tendrá como rival al ganador de la llave entre Universitario y Sport Huancayo. No obstante, en medio de sus preparativos, los íntimos recibieron una preocupante noticia sobre su entrenador Pablo Guede que encendió las alarmas en La Victoria.

Alianza Lima recibió preocupante noticia sobre Pablo Guede previo a la final de la Liga 1

Como se recuerda, el cuadro íntimo presentó un recurso de apelación ante la Comisión Disciplinaria de la Liga 1 contra la multa de ocho UIT interpuesta al técnico argentino por el fuerte altercado que el técnico protagonizó con Hernán Barcos durante y después del partido contra Sporting Cristal en el Alberto Gallardo. La Comisión Disciplinaria ya dio respuesta al pedido y declaró infundada la apelación.

" Ha declarado infundado el recurso de apelación interpuesto por el señor Pablo Adrián Guede en contra de la resolución número 2 emitida por la Liga Profesional en el expediente , por lo que se dio en el tema de Hernán Barcos, donde se le impuso una sanción no solo deportiva sino también una multa económica de 8 UIT", señaló en el programa 'Modo Fútbol'.

Declaran infundado apelación de Pablo Guede contra multa de 8 UIT

¿Cuánto deberá pagar de multa Pablo Guede?

Con este fallo, Pablo Guede estará obligado a pagar la multa de 8 UIT impuesta por la Comisión Disciplinaria de la Liga 1 por el fuerte altercado que tuvo con el ‘Pirata’. El estratega, quien se encuentra con descanso médico tras ser operado de una apendicitis, deberá pagar entre 42 y 44 mil soles. Recordemos que el valor de 1 UIT está fijado en S/ 5,500 mediante el Decreto Supremo N.º 301-2025-EF.

Pese a la apelación presentada por Alianza Lima, las autoridades del torneo decidieron mantener el castigo económico contra Pablo Guede. De esta forma, el entrenador argentino deberá responder por la sanción impuesta tras el altercado que protagonizó con el experimentado delantero Hernán Barcos. Vale precisar que, además de la multa económica, Guede recibió dos fechas de suspensión, las cuales ya fueron cumplidas.