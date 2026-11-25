El primer equipo de Alianza Lima se encuentra entrenando para disputar las finales de la Liga 1. En paralelo, la directiva blanquiazul está trabajando en los primeros fichajes para la siguiente temporada y se conoció que buscan concretar la llegada de un talentoso volante multicampeón del fútbol brasileño para 2027.

Alianza Lima busca dar el batacazo con fichaje de multicampeón del fútbol brasileño

La escuadra victoriana es consciente de que no puede dormirse en el mercado de pases, ya que varios equipos vienen cerrando sus primeras incorporaciones. Por ello, el periodista José Varela emocionó a los hinchas al revelar que el club está interesado en repatriar a André Carrillo para la Liga 1 2027.

Según indicó el comunicador, Alianza Lima ya estableció los primeros contactos con la ‘Culebra’ para sumarlo a sus filas. Esta posibilidad se ve favorecida porque su vínculo con Corinthians concluirá al final de la presente temporada.

Alianza Lima contactó a André Carrillo para convertirlo en su flamante fichaje para 2027.

“¡Sonaron los tambores! Alianza Lima está interesado en contratar a André Carrillo de cara a la temporada 2027. El club blanquiazul ya estableció contacto con la ‘Culebra’ , cuyo contrato con Corinthians finaliza en diciembre de este año”, informó el citado periodista deportivo en su cuenta de ‘X’.

De esta forma, los ‘íntimos’ quieren dar un verdadero golpe en el mercado de pases, ya que Carrillo es uno de los titulares del 'Timao' y un habitual en las convocatorias de Mano Menezes para la selección peruana. Cabe señalar que su llegada se daría para potenciar el mediocentro, una posición a la que se adaptó perfectamente con el pasar del tiempo.

André Carrillo logró importantes títulos en el fútbol brasileño

André Carrillo llegó a Corinthians en la temporada 2024 y rápidamente dejó huella en el plantel, hasta consolidarse como titular. Con el 'Timao', el volante nacional conquistó varios títulos, entre ellos la Copa de Brasil 2025, el Campeonato Paulista 2025 y la Supercopa de Brasil de este año.

Números de André Carrillo este 2026

Durante este 2026, el futbolista de 35 años ha disputado 42 partidos con Corinthians en todas las competiciones. Carrillo no ha logrado anotar goles, pero sí registra una asistencia. Sin embargo, cabe señalar que actualmente se desempeña como volante de primera línea, encargándose de la salida del balón y dejando de lado sus funciones ofensivas.