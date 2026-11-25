Alianza Lima se encuentra en la final de la Liga 1 2026, donde está esperando conocer a su rival que saldrá entre Universitario de Deportes y Sport Huancayo. Previo a los partidos decisivos por el título nacional, el cuadro blanquiazul confirmó que un total de ocho futbolistas terminan su contrato en diciembre del presente año, e incluso uno de ellos dio a conocer que no continuará más en el club.

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Como sabemos, a lo largo de la temporada el cuadro de La Victoria le renovó contrato a algunos de sus elementos más destacados, por ejemplo Eryc Castillo. Sin embargo, hay varios jugadores a los que todavía no se les ha ampliado el vínculo legal y estamos a poco de que culmine la campaña en el fútbol peruano. Te contamos quiénes son todos esos deportistas.

Jugadores que terminan contrato con Alianza Lima este 2026

El primero de ellos es Mateo Antoni , central uruguayo de 23 años que tiene opción a compra en Alianza Lima, pero todo apunta a que no se le renovará contrato. Luego está Jesús Castillo , mediocampista nacional de 30 años que hace poco comentó que está en conversaciones para continuar en Matute, pero no se ha dado mayor información.

Mateo Antoni termina contrato en diciembre.

En esa misma línea aparece Fernando Gaibor , volante ecuatoriano que es habitual titular en el equipo de Pablo Guede, pero todavía no se sabe si se le renovará o no al final de temporada. En dicha zona del campo también está Jean Pierre Archumbaud , peruano que no ha tenido mucha continuidad esta campaña y aparentemente seguirá su carrera profesional lejos de La Victoria. Quien sí ha contado con varios minutos es Esteban Pavez , centrocampista chileno de 36 años que ha aportado mucha experiencia en el equipo.

Esteban Pavez con camiseta de Alianza Lima.

Otro elemento que parece marcharse es Jhoao Velásquez , defensor de 21 años que probablemente busque un nuevo club para continuar con su carrera profesional, a menos que se le renueve contrato y sea prestado. Lo mismo sucede con Ángel de la Cruz , guardameta de 24 años que no goza de continuidad dentro de Alianza Lima y, ante la posible llegada de Carlos Cáceda, podría marcharse. Finalmente está Paolo Guerrero , delantero histórico de la selección peruana que con 42 años confirmó a inicios de temporada que se retirará al final de la presente Liga 1, siendo el único que confirmó su salida.