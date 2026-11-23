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Liga Peruana de Vóley 2026-27: programación de la fecha 7, entradas y tabla de posiciones
San Martín lidera la tabla con 18 puntos, seguido de cerca por Alianza Lima con 17. Revisa acá la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley.
Este fin de semana se realizará la séptima fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026-27, que nos traerá partidos bastante emocionantes como los que protagonizarán la San Martín contra Atlético Atenea, Deportivo Soan vs Círcolo Sportivo Italiano y Deportivo Géminis ante Universitario de Deportes.
De momento, las santas son líderes con 18 puntos, seguidas de Alianza Lima con 17, que esta vez enfrentará a Perú U19. En tercer lugar se encuentra Regatas Lima con 12 y, en cuarta casilla, las Pumas con la misma cantidad de puntos. A continuación, podrás revisar la programación de la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley, entradas, tabla de posiciones y más.
Programación de la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27
Sábado 28 de noviembre
- Olva Latino vs Rebaza Acosta
- Alianza Lima vs Perú U19
- Club San Martín vs Club Atlético Atenea.
Domingo 29 de noviembre
- Deportivo Wanka vs Regatas Lima
- Deportivo Soan vs Círcolo Sportivo Italiano
- Deportivo Géminis vs Universitario.
Tabla de posiciones Liga Peruana de Vóley 2026-27
|POSICIÓN
|EQUIPOS
|PJ
|PG
|PP
|SETS
|PUNTOS
|1
|San Martín
|6
|6
|0
|18:2
|18
|2
|Alianza Lima
|7
|6
|1
|19:7
|17
|3
|Regatas Lima
|6
|4
|2
|13:6
|12
|4
|Universitario
|6
|4
|2
|12:6
|12
|5
|Atenea
|6
|3
|3
|12:10
|10
|6
|Rebaza Acosta
|6
|3
|3
|11:11
|9
|7
|Deportivo Soan
|6
|3
|3
|10:11
|9
|8
|Circolo
|6
|3
|3
|10:11
|8
|9
|Deportivo Géminis
|6
|2
|4
|9:13
|7
|10
|Olva Latino
|6
|2
|4
|7:12
|6
|11
|Deportivo Wanka
|7
|1
|6
|4:18
|3
|12
|Perú U19
|6
|0
|6
|0:18
|0
¿Dónde ver los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026-27?
La transmisión de todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 estará a cargo del canal Latina (2 y 702 en HD).
Precio de entradas de la Liga Peruana de Vóley: ¿cuánto cuestan y dónde comprar los boletos?
Las entradas para la séptima fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 van desde los S/ 25 hasta los S/ 45 y pueden comprarse en la plataforma de Joinnus desde este miércoles 25 de noviembre.
- General: S/ 25
- Norte y sur: S/ 30
- Oriente y occidente: S/ 45.
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