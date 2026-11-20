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Tabla Liga Peruana de Vóley 2026-27: así marchan las ubicaciones en la fecha 6
San Martín es líder con 15 puntos, seguido de Alianza Lima con 14 y Universitario de Deportes con 12. Revisa acá la tabla de la Liga Peruana de Vóley.
Este fin de semana se realizará la sexta fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 que tiene a la Universidad San Martín como líder con 15 unidades. Detrás está Alianza Lima con 14, que acaba de recibir un punto más por haber ganado la demanda en contra de Regatas Lima, además de haber adelantado un partido. Mientras tanto, Universitario se encuentra en tercer lugar con 12 y viene de sufrir su primera derrota de la temporada.
PUEDES VER: DT de Regatas explotó contra reclamo de Alianza Lima por pedir los puntos en mesa: "Es ridículo"
Esta jornada nos traerá grandes partidos como el Círcolo Sportivo Italiano vs Universitario, San Martín vs Olva Latino y el Alianza Lima vs Atenea Lima. A continuación, podrás revisar cómo marcha la tabla de posiciones y resultados.
Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27
|POSICIÓN
|EQUIPOS
|PJ
|PG
|PP
|SETS
|PUNTOS
|1
|San Martín
|5
|5
|0
|15:2
|15
|2
|Alianza Lima
|6
|5
|1
|16:7
|14
|3
|Universitario
|5
|4
|1
|12:3
|12
|4
|Club Atlético Atenea
|5
|3
|2
|12:7
|10
|5
|Regatas Lima
|5
|3
|2
|10:6
|9
|6
|Deportivo Soan
|5
|3
|2
|10:8
|9
|7
|Olva Latino
|5
|2
|3
|7:9
|6
|8
|Rebaza Acosta
|5
|2
|3
|8:11
|6
|9
|Circolo S. I.
|5
|2
|3
|7:11
|5
|10
|Deportivo Géminis
|5
|1
|4
|6:13
|4
|11
|Deportivo Wanka
|6
|1
|5
|4:15
|3
|12
|Perú U19
|5
|0
|5
|0:15
|0
Programación y resultados de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27
sábado 21 de noviembre
- Deportivo Wanka vs Rebaza Acosta | 2.45 p. m.
- Deportivo Soan vs Regatas Lima | 5.00 p. m.
- Círcolo Sportivo Italiano vs Universitario | 7.00 p. m.
domingo 22 de noviembre
- Deportivo Géminis vs Perú U19 | 2.15 p. m.
- San Martín vs Olva Latino | 4.30 p. m.
- Alianza Lima vs Club Atlético Atenea | 6.30 p. m.
¿Dónde ver los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026-27?
La transmisión de todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 estará a cargo del canal Latina (2 y 702 en HD).
Precio de entradas de la Liga Peruana de Vóley: ¿cuánto cuestan y dónde comprar los boletos?
Las entradas para la sexta fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 van desde los S/ 25 hasta los S/ 45 y pueden comprarse en la plataforma de Joinnus.
- General: S/ 25
- Norte y sur: S/ 30
- Oriente y occidente: S/ 45.
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