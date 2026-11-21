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Alianza Lima y sus siete sensibles bajas confirmadas para enfrentar a FC Cajamarca
Los blanquiazules afrontarán su último partido del Torneo Clausura 2026 con varias ausencias en su plantel, tanto por lesiones como por decisión técnica.
Alianza Lima recibirá a FC Cajamarca por la última fecha del Torneo Clausura. Los blanquiazules quedaron fuera de la pelea por el segundo certamen y ya están mentalizados en llegar de la mejor forma a la gran final de la Liga 1 2026, por lo que un triunfo ante los cajamarquinos representaría un gran envión anímico de cara a la definición del título nacional. No obstante, en las últimas horas se confirmó que los íntimos presentan siete bajas para este compromiso.
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Alianza Lima y sus siete sensibles bajas para enfrentar a FC Cajamarca
En la víspera, el club anunció su lista de convocados para el duelo en Matute y se confirmaron las ausencias de Renzo Garcés, Marco Huamán, Nicolás Díaz, D’Alessandro Montenegro, Jairo Vélez, Kevin Quevedo y Piero Cari, quienes no fueron convocados por Pablo Guede.
En la mayoría de casos, dichas ausencias responden a una medida de precaución para no arriesgarlos a que se pierdan la final ante una posible lesión. Como se recuerda, Renzo Garcés sufrió una fractura de nariz en el partido ante Cienciano y se perdió el partido ante Los Chankas. Sin embargo, el propio club confirmó su recuperación pero optó por no arriesgarlo en esta ocasión.
Por su parte, Marco Huamán se encuentra en proceso de recuperación tras sufrir un esguince de segundo grado en el tobillo, mientras que Nicolás Díaz es el caso más preocupante. El chileno padece un desgarro en los isquiotibiales y es duda para la final de la Liga 1.
Una de las ausencias más llamativas es la de Kevin Quevedo. El 'Pescadito' presentó molestias físicas tras un golpe en el partido en Andahuaylas, aunque sin una lesión de gravedad confirmada, por lo que su no convocatoria respondería a una razón netamente preventiva.
Kevin Quevedo entre las ausencias de Alianza Lima para partido ante FC Cajamarca
En tanto, Jairo Vélez viene recuperándose de una distensión traumática en el vasto externo del muslo derecho y se espera que llegue sin problemas a los partidos definitorios. Finalmente, Piero Cari y D’Alessandro Montenegro no fueron convocados por decisión técnica. Es de conocimiento que Pablo Guede no suele contar con dichos futbolistas y el partido ante FC Cajamarca no será la excepción.
¿A qué hora juega Alianza Lima vs FC Cajamarca?
Vale precisar que el partido entre Alianza Lima y FC Cajamarca por la fecha 17 del Torneo Clausura está programado para este sábado 21 de noviembre a las 3.30 p. m. en el Estadio Alejandro Villanueva.
Lista de convocados de Alianza Lima
- Alejandro Duarte
- Ángel De la Cruz
- Mateo Antoni
- Josué Estrada
- Luis Advíncula
- Gianfranco Chávez
- Cristian Carbajal
- Jussepi García
- Jean Pierre Archimbaud
- Alessandro Burlamaqui
- Alan Cantero
- Gaspar Gentile
- Eryc Castillo
- Jesús Castillo
- Cristian Neira
- Esteban Pavez
- Fernando Gaibor
- Paolo Guerrero
- Federico Girotti
- Luis Ramos
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