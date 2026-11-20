Alianza Lima se enfrenta a Universitario de Deportes en la final de vuelta del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. Este duelo se disputará en el estadio Alejandro Villanueva y a continuación puedes revisar horarios, además de canales de transmisión para que no te pierdas todas las incidencias de este encuentro.

Alianza Lima vs Universitario: previa del partido

Tras imponerse 3-1 a Alianza Lima en la final de ida del Torneo Clausura, Universitario de Deportes quedó a un paso de llevarse el segundo certamen del año y gritar campeón nacional de forma directa; sin embargo, todavía 90 minutos lo separan de la gloria.

Como ganadoras del Torneo Apertura, las 'Leonas' tienen la mesa servida para coronarse automáticamente si conquistan el Clausura, contando con la oportunidad de dar la vuelta olímpica en el estadio Alejandro Villanueva. En la vereda del frente, Alianza Lima está obligado a hacer respetar su localía para revertir el marcador global y forzar una definición extra —a partidos de ida y vuelta— por el título absoluto de la temporada.

Alianza Lima se enfrenta a Universitario por la Liga Femenina 2026

El clásico llega cargado de historia reciente y presentes opuestos. Universitario busca cortar una sequía de títulos nacionales que arrastra desde 2023, mientras que las dirigidas por José Letelier defienden su condición de vigentes bicampeonas, aunque golpeadas por varias bajas por lesión que han mermado al plantel en esta recta final.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario?

Repasa horarios para que no te pierdas este clásico entre Alianza Lima vs Universitario por Liga Femenina:

Perú, Colombia y Ecuador: 11.00 horas

Bolivia y Venezuela: 12.00 horas

Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 13.00 horas

México y Honduras: 10.00 horas

Estados Unidos: 11.00 horas (Miami y Nueva York / est) y 08.00 horas (Los Ángeles / pst)

España: 17.00 horas (CET)

¿Dónde ver Alianza Lima vs Universitario?

El partido será transmitido por la señal de América Televisión; además estará disponible en su plataforma América TVGO. Además, puedes verlo por Bicolor+, en TV 360 by Bitel, previo pago por suscripción.