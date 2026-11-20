Momento de un partidazo entre Universitario vs Circolo por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 desde el Polideportivo Lucha Fuentes en Villa El Salvador. Dicho encuentro se realizará el sábado 21 de noviembre a partir de las 7.00 p. m. hora local con la transmisión en exclusiva de Latina TV (Canal 2 en señal abierta).

Circolo Sportivo Italiano y Universitario de Deportes se enfrentan en uno de los partidos más atractivos de la sexta fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026-27. Las 'cremas' llegan a este compromiso con la necesidad de recuperar sensaciones después de sufrir su primera derrota en el campeonato, al caer por 3-0 ante Regatas Lima.

Por su parte, Circolo Sportivo Italiano afronta este desafío con la motivación de haber conseguido una victoria contundente en su última presentación. Dicha escuadra derrotó por 3-0 a la selección peruana Sub-19 y sumó su segundo triunfo en la presente edición del torneo. Sin embargo, marcha en la novena posición con cinco unidades, por lo que necesita seguir acumulando resultados positivos para escalar en la tabla y meterse en la pelea por los primeros puestos.

De esta manera, Universitario parte con la obligación de hacer respetar su condición de candidato, mientras que Circolo intentará dar el golpe y complicar a uno de los principales aspirantes al título. Además, existe un antecedente favorable para las 'pumas': ganaron sus últimos cinco enfrentamientos directos.

Universitario anuncia su partido ante Circolo por la Liga Peruana de Vóley.

¿Cuándo juega Universitario vs Circolo por la Liga Peruana de Vóley?

Este partido entre Universitario y Circolo se disputará este sábado 21 de noviembre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Las 'Pumas' tienen la obligación de sumar tres puntos para no alejarse de los primeros lugares de la clasificación.

¿A qué hora juega Universitario vs Circolo?

El choque entre las escuadras de Universitario y Circolo inicia a partir de las 7.00 p. m. hora local. De igual manera te informamos los horarios de los diferentes países del mundo:

México: 6.00 p. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 7.00 p. m.

Venezuela, Bolivia: 8.00 p. m.

Argentina, Chile, Paraguay, Brasil, Uruguay: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Universitario vs Circolo EN VIVO?

La transmisión del partido entre Universitario vs Circolo se verá por la señal abierta de Latina TV (canal 2) en todo el territorio nacional. Asimismo, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo en los aplicativos de DGO y Movistar TV App, así como en la web oficial de Latina.

Historial Universitario vs Circolo: últimos 5 resultados