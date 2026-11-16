Regatas logró imponer condiciones ante Universitario de Deportes y se quedó con la victoria por 3-0 en la fecha 5 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. Tras este encuentro, Kiara Montes salió al frente y sorprendió con sus palabras tras vencer a las ‘Pumas’.

Kiara Montes, capitana de Regatas, fue rotunda tras victoria ante Universitario

Durante una entrevista a ras de cancha con ‘Latina TV’, la capitana de Regatas Lima opinó sobre la contundente victoria ante Universitario y no dudó en destacar el gran trabajo que realizaron sus compañeras a lo largo del partido.

En ese sentido, Kiara Montes señaló que el triunfo se consiguió porque se enfocaron más en su propio rendimiento que en neutralizar las virtudes de las ‘Pumas’. Asimismo, fue contundente al señalar que no existen equipos favoritos para quedarse con la victoria, ya que todos trabajan con el mismo objetivo: ganar.

Video: Latina Deportes

" Más que estudiarlas, era lo que íbamos a hacer nosotras. Tuvimos partidos complicados y quizás en algunos sets nos iba bien y en otros no tanto. Mantuvimos ahora un buen nivel de inicio a fin. Acá no hay equipos favoritos. Todos trabajan para ganar ", sostuvo.

Del mismo modo, la voleibolista nacional remarcó que esta victoria resulta necesaria para mantener la moral del plantel y hacerle frente al gran desgaste físico que viene sufriendo en los entrenamientos.

"En el inicio del campeonato, los equipos nos estamos acoplando. En lo particular, era una victoria que necesitábamos. Estamos trabajando bien y algo cargadas porque nuestra parte física se atrasó un poco. Recién a inicios del campeonato estamos trabajando pesado", mencionó.

Kiara Montes elogió al plantel de Regatas Lima

Asimismo, Kiara Montes aprovechó para destacar el gran plantel que ha conformado Regatas Lima para esta temporada. "Todo ha sido un trabajo en conjunto. Esto es gracias a lo que hacemos con seriedad y sabemos lo que podemos dar. Tenemos un buen equipo", aseveró.