Universitario vs Regatas EN VIVO por Liga Peruana de Vóley: a qué hora juegan, dónde ver y entradas

Se viene un partidazo. Universitario y Regatas Lima protagonizarán uno de los duelos más atractivos por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2026-2027. Las cremas buscarán extender su racha y mantenerse en la cima del torneo. A continuación, conoce el horario, canal de transmisión y precios de entradas para ver EN VIVO este emocionante compromiso que promete intensidad en cada set.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Regatas Lima por Liga Peruana de Vóley 2026-27?

El partido entre Universitario y Regatas por la quinta jornada de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 está programado para este domingo 15 de noviembre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Dicho recinto cuenta con una capacidad para albergar a más de 5 mil espectadores.

¿A qué hora juega Universitario vs Regatas Lima por Liga Peruana de Vóley 2026-27?

El enfrentamiento entre las ‘Pumas’ y las celestes está pactado para las 6.30 p. m. (hora peruana). Revisa los horarios confirmados en los diferentes países:

Perú, Ecuador y Colombia: 6.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 7.30 p. m.

Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil: 8.30 p. m.

México y Centroamérica: 5.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington DC): 6.30 p. m.

España: 12.30 a. m. del lunes 16 de noviembre.

¿Qué canal transmite EN VIVO Universitario vs Regatas?

La transmisión EN VIVO del Universitario vs Regatas irá por la señal de Latina (2 y 702 en HD), así como en todas sus plataformas web.

Universitario se medirá ante Regatas Lima por la Liga Peruana de Vóley.

Universitario vs Regatas: previa del partido

Universitario llega a este partido atravesando un gran arranque de temporada. Las dirigidas por ‘Paco’ Hervás se ubican en el primer lugar del torneo con 4 victorias consecutivas y ningún set perdido. Las cremas buscarán ratificar su buen momento con un nuevo triunfo que les permita afianzarse en el primer lugar del certamen.

Por su parte, el cuadro de Chorrillos espera dar la sorpresa para sumar y seguir escalando en la tabla. Las regatinas se ubican en el quinto lugar con 7 puntos, dos victorias y dos derrotas.

Entradas Universitario vs Regatas: precios y dónde comprar los boletos

Las entradas para la quinta fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 van desde los S/25,00 hasta los S/45,00 y pueden adquirirse en la plataforma de Joinnus.