El Comité de Control de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 declaró infundado el reclamo presentado por Regatas Lima y ratificó la resolución del Comité de Reclamos, por lo que Alianza Lima pasó de ganar 3-2 a 3-0 su partido ante el cuadro chorrillano y pasó de 13 a 14 puntos en la tabla de posiciones.

No obstante, previo a este desenlace, el entrenador de Regatas Lima, Horacio Bastit, se mostró en contra del reclamo que había hecho el cuadro blanquiazul por la presencia de 4 extranjeras en el campo de juego. De acuerdo al argentino, la pelota no se encontraba en juego y los principales autores de este error fueron los árbitros de campo.

“Sinceramente no estoy al tanto de los tiempos de cada instancia. Sé que en algún momento la federación se había hallado a favor de Alianza. Me parece completamente fuera de lugar”, empezó declarando el estratega este viernes 19 en entrevista con el programa de YouTube 'Mate Galáctico'.

Luego, empezó a describir lo que sucedió en ese momento cuando Regatas Lima tuvo cuatro extranjeras en cancha: “Yuhjamy Mosquera tenía que entrar por Sández y el árbitro hace entrar a la jugadora que estaba atrás, a Kayla”.

Luego, añadió: “Por consiguiente, si hace entrar a la extranjera, pisan 4 jugadoras el campo y se está cerrando un cambio. Para mí es ridículo que se pidan los puntos por esa acción y la pelota está parada. No hay juego”.

Finalmente, Horacio Bastit enfatizó en que las bases no aclaran qué sucede cuando 4 extranjeras están en cancha y no está la pelota en juego y que hay un vacío en las bases del reglamento. “Obviamente yo leí las bases y las bases no aclaran nada. Hay un vacío total en las bases. Obviamente yo leí las bases y las bases no aclaran nada. Hay un vacío total en las bases”, sentenció.