Este miércoles 18 de noviembre de 2026, la Administración del Seguro Social (SSA) de Estados Unidos realizará el envío de pagos a los beneficiarios que hayan nacido entre el 11 y el 20 de cualquier mes . Este grupo incluye a aquellos cuyo beneficio se basa en el historial laboral de un trabajador nacido en estas fechas.

Los pagos pueden alcanzar hasta un máximo de US$5.181 mensuales, aplicable únicamente a quienes se jubilaron a los 70 años y cuentan con altos ingresos registrados. No obstante, no todos los beneficiarios reciben más de US$5.000, ya que el monto específico varía según el historial de aportes y la edad de jubilación. Aquí lo que se sabe del cronograma de pagos y más.

Seguro Social en EE. UU.: ¿quiénes cobrarán este 18 de noviembre más de $5.000?

Según lo expuesto por ‘El Cronista’ y otros medios, este miércoles 18 de noviembre de 2026, los beneficiarios del Seguro Social de Estados Unidos (SSA) recibirán su pago mensual si su fecha de nacimiento se encuentra entre el 11 y el 20 de cualquier mes. Este abono incluye prestaciones por jubilación, incapacidad (SSDI) y sobrevivientes.

Es importante mencionar que los beneficiarios que cobrarán en esta fecha son aquellos titulares nacidos entre el 11 y el 20, sin importar el mes de nacimiento, pues la fecha corresponde al tercer miércoles del mes según el calendario oficial de la SSA.

Asimismo, quienes reciben beneficios por historial familiar también verán reflejado su depósito, el cual depende de la fecha de nacimiento del trabajador asegurado, siempre que haya nacido en el mismo rango.

Es importante destacar que solo aquellos que se jubilaron a los 70 años y tuvieron ingresos elevados a lo largo de su vida laboral pueden alcanzar el monto máximo de US$5.181.

¿Quiénes no recibirán el pago este 18 de noviembre y cuál es la siguiente fecha?

Los beneficiarios nacidos entre el 1 y el 10 de noviembre ya recibieron su pago el martes 10, mientras que aquellos nacidos entre el 21 y el 31 de este mes recibirán su depósito el miércoles 25.

Por otro lado, quienes son beneficiarios antiguos o reciben Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) cuentan con un calendario distinto, y sus pagos correspondientes a noviembre ya han sido procesados.