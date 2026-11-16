¿A qué hora juega Chile vs Colombia y qué canal transmite partido amistoso?

Todo va quedando listo para un partidazo de alto nivel entre Chile vs Colombia desde el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Santiago de Chile. Ambas escuadras volverán a verse las caras en esta fecha FIFA de noviembre, por lo que hay mucha expectativa entre los aficionados.

¿Cuándo juega Chile vs Colombia?

Este partido entre las selecciones de Chile y Colombia se llevará a cabo el martes 17 de noviembre en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Santiago de Chile. Ambos elencos buscarán la victoria para cerrar de gran manera este año 2026.

¿A qué hora juega Chile vs Colombia por amistoso?

Este encuentro entre Chile y Colombia inicia a partir de las 6.00 p. m. hora peruana y colombiana (8.00 p. m. hora en Santiago de Chile). De igual manera, te anunciamos los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 5.00 p. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 6.00 p. m.

Venezuela, Bolivia: 7.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay: 8.00 p. m.

¿Dónde ver Chile vs Colombia EN VIVO?

La transmisión del partido entre Chile vs Colombia por amistoso internacional de fecha FIFA se verá por las señales de Gol Caracol y de Fútbol RCN en Colombia y en señal abierta por Mega para todo el territorio chileno.

Colombia y Chile jugaron días previos en esta fecha FIFA de noviembre. Foto: AFP.

Canales de transmisión para ver Chile vs Colombia