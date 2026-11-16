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Partidos de hoy, martes 17 de noviembre: programación de la Nations League y amistosos
Conoce al detalle la programación completa con todos los partidos de hoy, martes 17 de noviembre. Se nos vienen encuentros por Nations League y más.
Acá podrás revisar la agenda de los partidos de este martes 17. | Foto: composición Líbero
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Este martes 17 de noviembre se jugarán interesantes encuentros por la UEFA Nations League, Copa Colombia y más torneos. A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.
Partidos de hoy por la UEFA Nations League
|Partido
|Horario
|Canal
|Dinamarca vs Noruega
|2.45 p. m.
|ESPN 4 y Disney+
|Gales vs Portugal
|2.45 p. m.
|ESPN y Disney+
|Bosnia-Herzegovina vs Rumanía
|2.45 p. m.
|Disney+
|Hungría vs Irlanda del Norte
|2.45 p. m.
|Disney+
|Irlanda vs Kosovo
|2.45 p. m.
|Disney+
|Israel vs Austria
|2.45 p. m.
|Disney+
|Polonia vs Suecia
|2.45 p. m.
|ESPN 5 Disney+
|Ucrania vs Georgia
|2.45 p. m.
|Disney+
Partidos de hoy por la Copa Colombia
|Partido
|Horario
|Canal
|Atlético Nacional vs Once Caldas
|6.30 p. m.
|Win Play y Fanatiz
|América de Cali vs Inter Bogotá
|8.30 p. m.
|Win Play y Fanatiz
Partidos de hoy por amistosos internacionales
|Partido
|Horario
|Canal
|Singapur vs Brasil
|5.00 a. m.
|SporTV y Globo
|Japón vs Paraguay
|8.10 a. m.
|GEN y Trece
|Rusia vs Venezuela
|11.00 a. m.
|Televen
|Argentina vs Costa Rica
|6.00 p. m.
|TyC Sports y Telefe
|Chile vs Colombia
|6.00 p. m.
|RCN y Deportes RCN
|Ecuador vs Bolivia
|6.30 p. m.
|DIRECTV Argentina
|Uruguay vs República Dominicana
|6.30 p. m.
|-
Partidos de hoy por la CONCACAF Nations League
|Partido
|Horario
|Canal
|Belice vs Sint Maarten
|2.00 p. m.
|YouTube CONCACAF
|Dominica vs Islas Caimán
|2.00 p. m.
|YouTube CONCACAF
|Saint Kitts y Nevis vs Bonaire
|2.00 p. m.
|YouTube CONCACAF
|Santa Lucía vs Barbados
|2.00 p. m.
|YouTube CONCACAF
|Guayana Francesa vs San Vicente y las Granadinas
|7.00 p. m.
|YouTube CONCACAF
|El Salvador vs Saint Martin
|8.00 p. m.
|YouTube CONCACAF
|Nicaragua vs Montserrat
|10.00 p. m.
|YouTube CONCACAF
|Estados Unidos vs Haití
|7.00 p. m.
|YouTube CONCACAF
|México vs Jamaica
|9.30 p. m.
|YouTube CONCACAF
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