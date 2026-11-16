Partidos de hoy, martes 17 de noviembre: programación de la Nations League y amistosos

Conoce al detalle la programación completa con todos los partidos de hoy , martes 17 de noviembre. Se nos vienen encuentros por Nations League y más.

Acá podrás revisar la agenda de los partidos de este martes 17. | Foto: composición Líbero