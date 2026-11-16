Argentina vs Costa Rica EN VIVO se enfrentarán por la fecha internacional FIFA este martes 17 de noviembre. Ambas selecciones vienen de perder y buscarán conseguir el triunfo en el Mario Alberto Kempes. Acá podrás revisar la hora, canal y alineaciones de este duelo.

¿A qué hora juegan Argentina vs Costa Rica por el amistoso internacional?

El amistoso internacional entre Argentina y Costa Rica se jugará este martes 17 de noviembre a las 6.00 p. m. (hora peruana) y 8.00 p. m. (hora argentina) en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.

¿Dónde ver Argentina vs Costa Rica por el amistoso internacional?

La transmisión del duelo entre Argentina vs Costa Rica estará a cargo de los canales TyC Sports, Telefe, TyC Sports Play y mitelefe para la región argentina.

Argentina vs Costa Rica: posibles alineaciones

Argentina : Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nico Paz; Matías Soulé, Julián Álvarez, Gianluca Prestianni.

: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nico Paz; Matías Soulé, Julián Álvarez, Gianluca Prestianni. Costa Rica: Patrick Sequeira; Kenay Myrie, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo, Joseph Mora; Roan Wilson; Carlos Mora, Douglas López, Andrey Soto, Josimar Alcócer y Manfred Ugarte.

Argentina vs Costa Rica: previa del partido

La Selección Argentina y Costa Rica cierran su actividad internacional de 2026 este martes 17 de noviembre en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en un duelo amistoso marcado por el inicio de nuevas etapas en ambos banquillos y planteles.

Para la Albiceleste, el choque representa una prueba de carácter en el arranque de su era sin Lionel Messi, mientras que el conjunto centroamericano intentará dar el golpe histórico en territorio sudamericano.

El presente de Argentina atraviesa un momento de transición y reconstrucción futbolística luego de caer 2-1 ante Uruguay en La Bombonera.

Ese resultado cortó un invicto de tres años jugando como local y representó el primer examen tras el retiro internacional de Messi. Con bajas sensibles en la convocatoria como Lautaro Martínez, Cristian Romero y Rodrigo De Paul, el entrenador Lionel Scaloni apuesta por darle rodaje a las nuevas caras del recambio —como Nico Paz, Matías Soulé y Gianluca Prestianni— junto a referentes consolidados como Julián Álvarez, autor del descuento frente a la Celeste, con el objetivo de despedir el año recuperando la solidez que los llevó a ganar 17 de sus últimos 19 encuentros.

Argentina enfrentó a Uruguay en La Bombonera.

Por su parte, Costa Rica arriba a Córdoba en plena reestructuración deportiva bajo la conducción de Bryan Ruiz, quien recientemente fue ratificado como seleccionador permanente tras un breve interinato.

La Tricolor viene de caer 2-0 ante Ecuador en su estreno oficial bajo este nuevo ciclo, resultado que profundizó una racha irregular de apenas dos victorias en sus últimos once partidos (dos empates y siete derrotas) y un solo triunfo en sus últimas doce salidas como visitante. Con las ausencias del lesionado Alexis Gamboa y el sancionado Diego Mesén, el cuadro tico encomendará su ofensiva a Manfred Ugalde —quien ya le anotó a Argentina en el amistoso de 2024— para intentar romper un historial adverso de cinco derrotas y dos empates frente a los bicampeones de América.